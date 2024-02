Meiko Electronics Co., Ltd. est une société basée au Japon qui exerce principalement des activités liées à l'électronique. La Société est engagée dans la conception de modèles, la fabrication et la vente de cartes de circuits électroniques, la fabrication de matrices, la fabrication et la vente d'équipements de test, le développement et la fabrication de machines de test de cartes de circuits, l'assemblage de cartes de circuits, ainsi que la fabrication et la vente de multi-processeurs vidéo. Au 31 mars 2013, la Société comptait 10 filiales consolidées et deux filiales non consolidées. En juillet 2014, l'entreprise a créé la filiale Meiko Electronics Thang Long Co, Ltd.