Données financières CNY USD EUR CA 2020 114 Mrd 17 547 M 14 544 M Résultat net 2020 5 032 M 775 M 642 M Tréso. nette 2020 36 116 M 5 561 M 4 610 M PER 2020 255x Rendement 2020 - Capitalisation 1 428 Mrd 219 Mrd 182 Mrd VE / CA 2020 12,2x VE / CA 2021 7,81x Nbr Employés 54 580 Flottant 69,4% Graphique MEITUAN Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique MEITUAN Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 40 Objectif de cours Moyen 326,48 CNY Dernier Cours de Cloture 242,45 CNY Ecart / Objectif Haut 89,2% Ecart / Objectif Moyen 34,7% Ecart / Objectif Bas -53,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Xing Wang Chairman & Chief Executive Officer Shao Hui Chen Chief Financial Officer & Senior Vice President Heung Yeung Shum Independent Non-Executive Director Xue Song Leng Independent Non-Executive Director Gordon Robert Halyburton Orr Independent Non-Executive Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) MEITUAN -1.83% 219 284 ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 0.88% 636 516 PINDUODUO INC. 0.00% 166 390 SHOPIFY INC. 1.22% 142 450 MERCADOLIBRE, INC. -6.22% 78 345 EBAY INC. 29.21% 43 406