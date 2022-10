Les actions chinoises chutent à leur plus bas niveau semestriel en raison du COVID et de la répression américaine

Les actions chinoises ont chuté à leur plus bas niveau depuis un semestre lundi, entraînées par les géants des semi-conducteurs et les entreprises de consommation, alors que les échanges reprenaient après une semaine de vacances. Le marché était dominé par les inquiétudes liées aux dernières mesures de répression prises par les États-Unis à l'encontre de l'industrie des puces, par la faiblesse des données économiques et par les nouveaux cas de COVID-19.

** L'indice CSI 300 a chuté de 2,2 % pour atteindre son plus bas niveau depuis le 3 avril, et l'indice composite de Shanghai a perdu 1,7 % pour s'échanger sous la ligne psychologique des 3 000 points.

** L'indice Hang Seng a reculé de 3 %, tandis que l'indice Hang Seng China Enterprises a plongé de 3,2 %.

** Les actions mondiales ont dérapé après une baisse surprise du chômage aux États-Unis qui a annulé toute idée d'un pivot sur le resserrement de la politique avant une lecture de l'inflation, qui devrait voir les prix de base augmenter à nouveau.

** La situation intérieure de la Chine COVID-19 s'est aggravée au cours de la semaine d'or de la fête nationale, pendant laquelle les voyages touristiques ont également baissé de 18,2 % par rapport à l'année dernière, les règles anti-virus strictes ayant découragé les déplacements.

** Les entreprises de consommation de base et de tourisme ont chuté de 2,8 % chacune, tandis que les actions des médias ont perdu 2,1 %, les ventes au box-office ayant chuté pendant les vacances.

** Par ailleurs, une enquête auprès des entreprises du secteur privé a montré samedi que l'activité des services en Chine s'est contractée en septembre pour la première fois en quatre mois.

** Un indice mesurant les entreprises chinoises de semi-conducteurs a chuté de 7,1%, et le conseil STAR Market de Shanghai, axé sur la technologie, a baissé de 4,5%.

** L'administration de Joe Biden a publié vendredi un vaste ensemble de contrôles des exportations, dont une mesure visant à couper la Chine de certaines puces à semi-conducteurs fabriquées partout dans le monde avec du matériel américain, afin de ralentir les avancées technologiques et militaires de Pékin.

** Cependant, les promoteurs immobiliers chinois ont augmenté de 1% suite aux dernières mesures prises par le pays pour soutenir le secteur immobilier en difficulté.

** Pékin redouble d'efforts pour stimuler les ventes de logements en assouplissant les planchers des taux hypothécaires, en réduisant les taux d'intérêt sur les prêts des fonds de prévoyance et en proposant des réductions d'impôt sur le revenu individuel aux acheteurs de logements.

** Le premier ministre Li Keqiang a déclaré que la Chine s'efforcera de consolider sa reprise économique alors que le développement du pays est confronté à des difficultés et des défis.

** Les fournisseurs d'énergie ont également bondi de 1,9 %, les acteurs de l'industrie chinoise rattrapant les gains réalisés par leurs homologues mondiaux pendant les vacances.

** Les entreprises technologiques cotées à Hong Kong ont chuté de 4 %, le géant de la livraison de nourriture Meituan ayant perdu 6,7 %.

** "La valorisation globale du marché boursier chinois est attrayante dans une perspective à long terme", ont déclaré les analystes de China Asset Management Co. "Les indices clés sont en train de toucher le fond, tandis que le tournant dépendra des politiques intérieures et extérieures."

** Ils ont ajouté qu'une fois que les données sur l'inflation américaine auront atteint un sommet, la Wall street connaîtra probablement un rebond, ce qui peut contribuer à améliorer l'appétit pour le risque au niveau mondial. (Reportage par Shanghai Newsroom ; édition par Sherry Jacob-Phillips)