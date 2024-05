Les actions chinoises ont terminé en légère hausse mercredi, après que le Fonds monétaire international (FMI) a revu à la hausse ses prévisions de croissance économique pour le géant asiatique.

L'économie chinoise devrait croître de 5 % cette année, après un premier trimestre "solide", a déclaré le FMI mercredi, revoyant à la hausse ses prévisions antérieures d'une expansion de 4,6 %.

Les valeurs technologiques ont entraîné les principaux indices de Hong Kong à la baisse, les géants du commerce électronique Alibaba et Meituan perdant respectivement 3,5 % et 5,3 %. ** À la clôture, l'indice composite de Shanghai était en hausse de 0,05% à 3 111,02. ** Le sous-indice du secteur financier a baissé de 0,49%, le secteur de la consommation de base a augmenté de 0,15%, l'indice immobilier a augmenté de 0,66% et le sous-indice des soins de santé a baissé de 0,21%. ** L'indice de Shenzhen, plus petit, a terminé en hausse de 0,3 % et l'indice ChiNext Composite a progressé de 0,267 %. ** Dans la région, l'indice MSCI des valeurs asiatiques hors Japon a reculé de 1,48%, tandis que l'indice japonais Nikkei a clôturé en baisse de 0,77%. ** À 08:12, le yuan était coté à 7,2487 pour un dollar américain, soit 0,06% de moins que la clôture précédente de 7,2441. ** À la clôture des échanges, l'indice Hang Seng était en baisse de 344,15 points ou 1,83% à 18 477,01. L'indice Hang Seng China Enterprises a chuté de 1,92% à 6 557,48. ** Le sous-indice du Hang Seng qui suit les actions du secteur de l'énergie a augmenté de 0,9%, tandis que le secteur des technologies de l'information a chuté de 2,89%, le secteur financier a terminé en baisse de 1,78% et le secteur de l'immobilier a chuté de 1,05%. ** Le plus grand gain du Hang Seng a été BYD Co Ltd, qui a gagné 5,32%, tandis que le plus grand perdant a été JD Health International Inc, qui a chuté de 5,38%. (Rapporté par Shanghai Newsroom ; édité par Mrigank Dhaniwala)