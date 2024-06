Meituan Inc. est spécialisé dans l'exploitation de plateformes de commerce électronique. Le groupe propose des sites offrant des services de livraison en ligne de repas, de réservation d'hôtels, de location de voitures, d'organisation de voyages, de partage de vélos, d'achat de tickets de cinéma, etc. Le CA par secteur d'activité se ventile entre livraison de repas (53,8%), réservation de voyages et d'hôtels (18,2%) et autres (28%). La majorité du CA est réalisée en Chine.

Secteur Internet