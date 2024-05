Les actions chinoises ont légèrement augmenté mercredi, le Fonds monétaire international (FMI) ayant revu à la hausse ses prévisions de croissance économique pour le géant asiatique.

L'économie chinoise devrait croître de 5 % cette année, après un premier trimestre "solide", a déclaré le FMI mercredi, revoyant à la hausse ses prévisions antérieures d'une expansion de 4,6 %.

Les valeurs technologiques ont tiré les principaux indices de Hong Kong vers le bas, les géants du commerce électronique Alibaba et Meituan perdant respectivement 3,7 % et 4,2 %. ** À la mi-journée, l'indice composite de Shanghai était en hausse de 0,33 % à 3 119,89 points. ** L'indice chinois CSI300 a progressé de 0,38%, avec un sous-indice du secteur financier en hausse de 0,03%, le secteur de la consommation de base en hausse de 0,37%, l'indice immobilier en hausse de 0,6% et le sous-indice des soins de santé en hausse de 0,1%. ** Les actions chinoises H-shares cotées à Hong Kong ont baissé de 1,56% à 6 581,59, tandis que l'indice Hang Seng était en baisse de 1,54% à 18 531,29. ** L'indice de Shenzhen, plus petit, a progressé de 0,57%, l'indice ChiNext Composite des start-ups a augmenté de 0,67% et l'indice STAR50 de Shanghai, axé sur la technologie, a progressé de 0,49%. ** Dans la région, l'indice MSCI des actions asiatiques hors Japon a reculé de 1,20 %, tandis que l'indice japonais Nikkei a baissé de 0,43 %. ** Le yuan était coté à 7,2484 pour un dollar américain, soit 0,06% de moins que la clôture précédente de 7,2441. ** Les plus grands gains en pourcentage de l'indice principal Shanghai Composite ont été Trina Solar Co Ltd, en hausse de 10,23%, suivi par Zhejiang Dongwang Times Technology Co Ltd, en hausse de 10,1%, et Shanghai Tianchen Co Ltd, en hausse de 10,06%. ** Les trois plus grandes baisses en pourcentage des actions H ont été Meituan , qui a chuté de 4,2%, JD Health International Inc , qui a perdu 4,17%, et Li Ning Co Ltd, en baisse de 4,1%.