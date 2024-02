Il y a un an, le négociateur vedette Bao Fan a été emmené par les autorités chinoises et n'a pas été revu par ses collègues depuis lors - une absence qui a suscité une inquiétude croissante parmi le personnel et les clients quant à l'avenir de sa banque d'investissement, selon des sources.

Bao, fondateur de China Renaissance Holdings, a démissionné la semaine dernière de ses fonctions de directeur exécutif, de président et de directeur général, a annoncé la société, expliquant qu'il se retirait pour des raisons de santé et pour consacrer plus de temps à ses affaires familiales.

M. Bao conserve toutefois sa participation d'environ 49 %. Ces derniers mois, il est resté très impliqué dans le processus décisionnel de la banque, même s'il communique à distance, ont déclaré trois sources au fait de l'affaire.

Lorsque Bao a disparu, China Renaissance a déclaré à l'époque qu'il coopérait avec les autorités chargées de l'enquête, mais n'a pas donné plus de détails.

Des sources ont précédemment déclaré à Reuters qu'il avait été emmené pour participer à une enquête sur un ancien collègue. Une publication financière chinoise a rapporté en mai qu'il avait été détenu par des fonctionnaires chargés de la discipline et de la supervision. Les autorités n'ont pas encore donné d'explication.

Bao serait toujours en détention, selon l'une des sources.

Il est l'un des nombreux cadres chinois de haut niveau - la plupart issus du secteur financier - qui ont disparu ces dernières années sans donner d'explication, dans le cadre d'une vaste campagne anticorruption menée par le président Xi Jinping.

Les démissions de Bao montrent que l'entreprise, qui a vu ses effectifs diminuer au cours de l'année écoulée, prend des mesures pour se distancier de Bao et tenter d'atténuer l'impact de l'enquête, a déclaré l'une des sources.

Toutefois, Bao devrait conserver une forte emprise sur la banque en raison de sa participation et du soutien de ses proches associés au sein de la direction générale, qui ont dirigé la société en son absence, a ajouté la source.

Les sources n'étaient pas autorisées à s'exprimer sur le sujet et ont refusé d'être identifiées.

China Renaissance s'est refusée à tout commentaire.

Le ministère chinois de la sécurité publique et la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Reuters n'a pas été en mesure de joindre la Commission centrale d'inspection de la discipline (CCDI), l'organe de surveillance du Parti communiste chinois chargé de la lutte contre la corruption, pour obtenir un commentaire.

HUMEUR GRISE

Les effectifs des unités de conseil et de titres de la banque dans ses bureaux de Chine continentale et de Hong Kong étaient supérieurs à 700 avant la disparition de Bao et ont chuté d'un tiers depuis lors, a déclaré l'une des sources. Cette baisse est due à des départs volontaires, à des licenciements et au non-renouvellement des contrats, a ajouté la source.

Au moins une société a exprimé son intérêt pour l'acquisition de l'unité de titres de China Renaissance, mais Bao n'a pas encore dit s'il envisagerait même une vente, ont déclaré l'une des trois sources et une quatrième personne.

Deux des sources ont déclaré que la direction de la société avait espéré que Bao retrouverait sa liberté au troisième trimestre de l'année dernière et que son maintien en détention avait été une surprise.

Entre-temps, la campagne anti-corruption de Xi ne montre aucun signe de relâchement. "Nous ne devons jamais faire marche arrière, nous relâcher ou faire preuve de pitié dans notre lutte contre la corruption", a déclaré M. Xi lors d'une réunion de la CCDI le mois dernier.

Bao, qui a précédemment travaillé au Crédit suisse et chez Morgan Stanley, était largement considéré comme l'un des banquiers chinois les plus influents. Il a participé aux fusions des sociétés de covoiturage Didi et Kuaidi, des géants de la livraison de nourriture Meituan et Dianping, et des plateformes de voyage Ctrip et Qunar.

Le commerce des actions de China Renaissance a été suspendu en avril dernier. Elle a perdu 27 % entre la disparition de Bao et la suspension, ce qui lui donne une valeur de marché de 4,1 milliards de dollars HK (525 millions de dollars).

Mercredi, Bloomberg a rapporté pour la première fois que la banque d'investissement de Bao se réduisait et suscitait l'intérêt de ses rivaux.

(1 $ = 7,8204 dollars de Hong Kong) (Reportage de Selena Li et Julie Zhu ; Rédaction de Sumeet Chatterjee et Edwina Gibbs)