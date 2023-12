Wunong Net Technology Co Ltd est une société holding qui exerce principalement des activités de commerce en ligne et mobile par le biais de sa boutique en ligne sur son site web. La société s'engage à fournir à ses clients des produits alimentaires non génétiquement modifiés par l'intermédiaire de son portefeuille de fournisseurs. Par l'intermédiaire de ses filiales, la société opère dans trois secteurs : Le segment de la plate-forme de l'alimentation propre, le segment de la restauration et le segment des autres. Ses produits alimentaires sont classés en aliments verts, aliments biologiques, produits alimentaires issus du patrimoine culturel immatériel, produits agricoles portant des indications géographiques et produits non polluants. La société exerce principalement ses activités sur le marché chinois.