Mekdam Holding Group QPSC est une société holding basée au Qatar. Par l'intermédiaire de ses filiales, la société est engagée dans diverses activités commerciales, notamment la technologie, la fabrication et la transformation, le conseil, le commerce, les services, la construction, l'immobilier et le pétrole et le gaz. Ses filiales comprennent Mekdam Technology Company, qui propose des services de technologies de l'information et de la communication (TIC), des systèmes audiovisuels, de sûreté et de sécurité, des systèmes de très basse tension (ELV), des services d'ingénierie, des services et de la maintenance et de la téléphonie mobile ; Mekdam C.A.M.S, qui propose la connectivité d'un système de surveillance d'alarme centralisé en connectant des locaux commerciaux et résidentiels à des systèmes de détection d'incendie et d'alarme contre le vol et l'intrusion, avec un lien direct avec le centre de commande national (NCC) et Mekdam Technical services company, qui est une division de services techniques de la société.

Secteur Sociétés holdings