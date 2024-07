Melbana Energy Limited est une société pétrolière et gazière basée en Australie. La société possède un portefeuille d'opportunités d'exploration, d'évaluation et de développement à Cuba et en Australie, ainsi que des concepts de développement pour le projet de méthanol et de GNL de Tassie Shoal. Ses projets comprennent le PSC Cuba-Block 9, Cuba-Santa Cruz, le golfe de Bonaparte en Australie, les projets Tassie Shoal et l'exploration du sous-bassin Vulcan en Australie. Le PSC Cuba-Block 9 couvre environ 2 344 kilomètres carrés (km2) sur la côte nord de Cuba, à environ 140 kilomètres (km) à l'est de La Havane, dans un système d'hydrocarbures et le long de la tendance du champ pétrolier de Varadero. Le champ pétrolier de Santa Cruz est situé à environ 45 km de La Havane, entre les champs pétroliers de Boca de Jaruco et de Canasi, et à 150 km à l'ouest du PSC existant de Melbana dans le bloc 9 de Cuba. Melbana détient une participation de 100 % dans deux permis contigus WA-544-P et NT/P87, couvrant une superficie de 4 000 km2 dans le sous-bassin Petrel, une zone d'eau peu profonde de la mer de Timor au sud-ouest de Darwin.