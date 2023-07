Melco Resorts & Entertainment Ltd est une société engagée dans le développement et l'exploitation d'installations de villégiature. La société est engagée dans l'exploitation de casinos à Macao et aux Philippines. La société exploite trois casinos basés à Macao, à savoir City of Dreams, Altira Macau et Studio City. En outre, la société est engagée dans l'exploitation d'hôtels à Macao et à Manille.

Secteur Casinos et jeux