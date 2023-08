Melcor Developments Ltd. est une société de développement immobilier et de gestion d'actifs basée au Canada. La société développe, gère et possède des communautés résidentielles à usage mixte, des parcs d'affaires et industriels, des immeubles de bureaux, des centres commerciaux de détail et des terrains de golf. Les divisions de la société comprennent le développement communautaire, le développement immobilier, les propriétés d'investissement, les FPI et les propriétés récréatives. La division Community Development est engagée dans l'acquisition de terrains bruts pour le développement de communautés commerciales et résidentielles. La division Développement immobilier est engagée dans le développement de biens immobiliers productifs de détail, de bureaux et industriels sur des sites commerciaux viabilisés développés par le développement communautaire. La division Investment Properties gère et loue les développements commerciaux produits par le développement immobilier. La division REIT possède et détient des propriétés productives de revenus. La division Recreational Properties possède et exploite des terrains de golf de championnat associés à ses communautés résidentielles.

Secteur Développement et opérations immobilières