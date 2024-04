Melexis N.V. est spécialisé dans la conception et la commercialisation de semi-conducteurs destinés principalement aux équipementiers automobiles. L'activité du groupe s'organise essentiellement autour de 4 familles de produits : - capteurs : notamment circuits d'interfaces, de mesure de la pression et de l'accélération, et capteurs magnétiques ; - actionneurs : microcontrôleurs et circuits intégrés périphériques destinés aux indicateurs de tableaux de bord, aux essuie-glaces, aux ouvertures automatiques des portes, etc. ; - circuits radiofréquence : transmetteurs, receveurs, systèmes d'identification automatique, etc. ; - circuits de multiplexage : circuits optiques et infrarouges. A fin 2023, le groupe dispose de 5 sites de production implantés en Belgique, en Allemagne, en France, en Bulgarie et en Malaisie. La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (12,6%), Suisse (2,7%), Roumanie (2,6%), France (2,2%), Italie (1,8%), Autriche (1,6%), Hongrie (1,1%), Royaume Uni (0,3%), Espagne (0,3%), Europe-Moyen Orient-Afrique (6%), Chine (15,5%), Hong Kong (9,5%), Japon (8,2%), Thaïlande (7,7%), Corée du Sud (7%), Asie (10%), Etats-Unis (5,8%), Mexique (2,9%) et Amérique (2,2%).

Indices liés BEL-20