La société espagnole Melia Hotels renoue avec les bénéfices au premier semestre grâce au rebond du tourisme

Le groupe basé à Majorque a enregistré des bénéfices nets de 3 millions d'euros au cours des six premiers mois de 2022, contre des pertes de 151,2 millions d'euros un an plus tôt, a-t-il indiqué, tandis que le chiffre d'affaires a bondi de 143,6% à 741,5 millions d'euros.

Les revenus de Melia sont presque revenus à leur niveau d'avant la pandémie, avec une baisse de seulement 1,3 % par rapport à 2019.

"Les tendances qui encadrent nos résultats au premier semestre sont sans aucun doute la très forte traction de la demande touristique, décrite par certains comme un voyage de vengeance", a déclaré le directeur général Gabriel Escarrer dans un communiqué.

"Melia est prêt à profiter au maximum du boom qui se poursuit et à faire face à un éventuel changement du cycle économique".

Les réservations dans les hôtels de villégiature dépassent les niveaux de 2019 pour le troisième trimestre et Melia s'attend à une amélioration des réservations dans les hôtels urbains plus tard dans l'année grâce à la saison des événements d'entreprise.

En Espagne, Melia a déclaré qu'il y a une demande accrue pour les chambres et les suites de luxe, ce qui leur permet d'améliorer les revenus par rapport aux années précédentes.