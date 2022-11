American Axle suscite l'intérêt de repreneurs potentiels - Bloomberg News

Les actions d'American Axle ont bondi de 17,1 % pour atteindre 10,70 $, soit la plus forte hausse en pourcentage sur une journée depuis près de deux ans, à la suite d'informations faisant état de négociations, à un moment où la hausse des taux d'intérêt a contraint les créanciers à se retirer du financement des grandes opérations.

American Axle aurait également suscité l'intérêt d'autres fournisseurs de pièces automobiles, dont BorgWarner Inc et Dana Inc, pour des rapprochements potentiels ou des transactions d'actifs, selon le rapport.

Un accord avec American Axle pourrait aider GKN Automotive de Melrose Industries à prendre de l'ampleur dans le secteur des pièces détachées automobiles et à obtenir une cotation publique à New York, selon le rapport.

Melrose Industries, qui possède l'ingénieur britannique GKN, a annoncé le mois dernier son intention de séparer les divisions GKN Automotive et GKN Powder Metallurgy.

American Axle, BorgWarner et Dana n'ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters, tandis que Melrose a déclaré "ne pas commenter les spéculations".