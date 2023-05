Le FTSE 100 reste stable ; Melrose est en hausse et se concentre sur l'aérospatiale

(Alliance News) - Les premiers échanges ont été prudents à Londres mercredi, alors que les investisseurs attendent les données sur l'inflation aux Etats-Unis, ainsi que la décision de la Banque d'Angleterre sur les taux d'intérêt jeudi.

L'indice FTSE 100 a ouvert en baisse de 1,55 points à 7 762,54. Le FTSE 250 était en baisse de 5,13 points à 19 271,91, et l'AIM All-Share était en baisse de 1,82 points, soit 0,2%, à 827,53.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 0,1% à 776,21 et le Cboe UK 250 était en baisse marginale à 16 884,88, mais le Cboe Small Companies était en hausse de 0,1% à 13557,31.

Les indices européens étaient en demi-teinte mercredi en début de séance, le CAC 40 à Paris progressant de 0,1% et le DAX 40 à Francfort reculant de 0,1%.

Aux États-Unis, mardi, Wall street a terminé en baisse. L'indice Dow Jones Industrial Average a terminé en baisse de 0,2 %, l'indice S&P 500 en baisse de 0,5 % et l'indice Nasdaq Composite en baisse de 0,6 %.

L'Allemagne a reçu de bonnes nouvelles mercredi, l'inflation des prix à la consommation s'étant ralentie en avril. Le taux annuel d'inflation des prix à la consommation a ralenti à 7,2 % en avril, contre 7,4 % en mars.

"Le taux d'inflation a donc ralenti pour le deuxième mois consécutif, mais reste à un niveau élevé", a déclaré Ruth Brand, présidente de l'Office fédéral de la statistique. "Si l'on considère le panier de biens et de services étudiés, les prix des denrées alimentaires sont restés le principal moteur de l'inflation en avril.

De l'autre côté de l'Atlantique, les données sur l'inflation américaine seront publiées mercredi à 13 h 30 (heure de Paris).

En mars, le taux d'inflation américain a été plus faible que prévu, passant de 6,0 % en février à 5,0 % en mars. Les marchés s'attendent à ce que le taux d'inflation annuel reste à 5,0% en avril, selon FXStreet.

L'inflation sera la principale préoccupation de la Banque d'Angleterre, qui décidera des taux d'intérêt britanniques cette semaine. Une décision est attendue à 1200 BST jeudi.

Le dollar était en baisse par rapport aux devises européennes, mais ferme par rapport au yen.

La livre était cotée à 1,2629 USD tôt ce mercredi à Londres, en hausse par rapport à 1,2618 USD à la clôture des marchés boursiers mardi. L'euro se situait à 1,0974 USD, en hausse par rapport à 1,0955 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 135,29 yens, en hausse par rapport à 135,09 yens.

Sur le FTSE 100, Melrose Industries a bondi de 5,8%, ce qui en fait la meilleure performance de l'indice mercredi matin.

Melrose a déclaré qu'elle avait dépassé les attentes au cours des quatre mois se terminant le 30 avril, avec "une croissance significative des revenus, des bénéfices et des marges".

Le chiffre d'affaires a augmenté de 19 % par rapport à l'année précédente à taux de change constant, aidé par une amélioration de 28 % dans ses divisions de moteurs. La marge d'exploitation ajustée a augmenté "considérablement" pour atteindre 10 %. Les chiffres ne tiennent pas compte des divisions récemment scindées de la période de comparaison.

Pour le reste de l'année 2023, Melrose prévoit des recettes comprises entre 3,35 et 3,45 milliards de livres sterling. Le haut de cette fourchette dépasserait le consensus compilé par la société de 3,4 milliards de livres sterling. Melrose avait annoncé des revenus de 7,54 milliards de livres sterling en 2022, bien que cela incluait la récente scission de Dowlais Group.

Le bénéfice d'exploitation ajusté devrait se situer entre 340 et 360 millions de livres sterling, avant les frais de siège. Melrose prévoit un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements compris entre 495 millions et 515 millions de livres sterling, également avant les frais de siège.

Melrose a également annoncé qu'elle s'écartait de sa stratégie de redressement industriel et qu'elle se concentrait désormais sur l'aérospatiale. Elle a également annoncé la perspective de rachats d'actions réguliers à mesure que la restructuration de son offre dans le secteur de l'aérospatiale progresse.

Compass Group a augmenté de 1,5 % après avoir annoncé un programme de rachat d'actions de 750 millions de livres sterling.

Le groupe de restauration collective basé à Chertsey, dans le Surrey, a déclaré que son chiffre d'affaires avait augmenté de 36 % pour atteindre 15,7 milliards de livres sterling au cours du semestre qui s'est achevé le 31 mars, contre 11,5 milliards de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice avant impôt est passé de 632 millions de GBP à 831 millions de GBP.

Compass a déclaré un dividende intérimaire de 15,0 pence par action, soit une augmentation de 60 % par rapport à l'année précédente (9,4 pence). Elle a également déclaré qu'elle allait mener à bien un programme de rachat d'actions de 750 millions de livres sterling.

Pour ce qui est de l'avenir, Compass a revu à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année. Elle s'attend désormais à une croissance des bénéfices de l'ordre de 30 %, contre plus de 20 % précédemment, et à une croissance du chiffre d'affaires d'environ 18 %, contre environ 15 % précédemment.

"Le groupe a enregistré de bons résultats au premier semestre, bénéficiant d'une croissance équilibrée dans toutes les régions. Les nouvelles affaires nettes ont continué d'être excellentes et nettement supérieures à notre taux historique", a déclaré Dominic Blakemore, directeur général.

Dans l'indice FTSE 250, le détaillant de mode en ligne Asos a perdu 7,7 %.

Asos a déclaré que son chiffre d'affaires avait chuté à 1,84 milliard de livres sterling au cours des six mois se terminant le 28 février, contre 2,00 milliards de livres sterling l'année précédente. Il a déclaré que cela reflétait "à la fois des actions délibérées sur l'allocation de capital pour améliorer la rentabilité et un contexte commercial difficile".

La perte avant impôt s'est creusée pour atteindre 290,9 millions de livres sterling, contre 15,8 millions de livres sterling l'année précédente. La marge d'exploitation ajustée au premier semestre est passée de 1,3 % il y a un an à 3,8 %.

En ce qui concerne l'avenir, Asos a déclaré qu'elle continuerait à se concentrer sur les ventes rentables au cours de la seconde moitié de son exercice financier. Il prévoit également que les ventes de l'exercice 2023 seront en baisse d'un pourcentage à deux chiffres à taux de change constant, hors Russie.

Sur l'AIM, Unbound Group a plongé de 62%, après que Marwyn Investment Management a retiré sa proposition d'investissement en actions de 10 millions de livres sterling dans le détaillant de chaussures. Marwyn a fait part de ses inquiétudes concernant les activités actuelles d'Unbound.

Séparément, Unbound a déclaré que l'environnement commercial est resté difficile au cours du premier trimestre de l'année.

En Asie, mercredi, l'indice Nikkei 225 a clôturé en baisse de 0,4 %. En Chine, l'indice Shanghai Composite a baissé de 1,2 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong a baissé de 0,4 %. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en baisse de 0,1 %.

Le pétrole Brent était coté à 76,67 USD le baril tôt à Londres mercredi, en hausse par rapport aux 74,94 USD de la fin de journée de mardi. L'or était coté à 2 029,99 USD l'once, contre 2 025,96 USD.

