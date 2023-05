Les administrateurs non exécutifs de Melrose augmentent leur participation

Melrose Industries PLC - Entreprise de Birmingham spécialisée dans l'aérospatiale - Deux directeurs non exécutifs achètent des actions dans le cadre d'une série de transactions. La directrice non exécutive Charlotte Twyning achète 13.949 actions pour un montant total de 66.097 GBP. Elle a payé entre 4,71 et 4,91 livres sterling pour ces achats, qui ont eu lieu en quatre transactions. Twyning possède désormais 42 896 actions de la société, soit une participation nominale. Par ailleurs, David Lis, directeur non exécutif, achète 20 000 actions en deux transactions de 10 000. Il paie entre 4,82 et 4,85 livres sterling, déboursant 96 661 livres sterling au total. Il possède désormais 169 350 actions.

Cours actuel de l'action : 490,30 pence, en hausse de 0,5 % à Londres jeudi.

Variation sur 12 mois : en hausse de 41 %.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.