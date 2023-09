Melrose Industries PLC est une société aérospatiale pure basée au Royaume-Uni. La société se concentre sur l'acquisition d'entreprises manufacturières opérant dans un certain nombre de régions géographiques et de secteurs différents. Elle exerce ses activités par le biais de deux divisions : Moteurs et Structures. Ses activités comprennent GKN Aerospace, qui est un fabricant multitechnologique de structures de cellules et de moteurs et de systèmes d'interconnexion électrique pour l'industrie aérospatiale mondiale, sur des plates-formes civiles et militaires.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense