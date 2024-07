Melrose Industries PLC est une entreprise aérospatiale pure basée au Royaume-Uni. Elle fournit des composants et des systèmes aérospatiaux de pointe à tous les principaux fabricants d'équipements d'origine (OEM), sur les marchés civils et militaires. Elle exerce ses activités par l'intermédiaire de deux divisions : Moteurs et Structures. La division Engines est un fournisseur mondial de premier rang pour le marché des moteurs aérospatiaux, y compris les composants structurels, la réparation de pièces, les contrats commerciaux et les contrats après-vente. Le segment Structures est un fournisseur mondial de premier rang, multi-technologies, de cadres aériens civils et militaires, y compris de structures composites et métalliques légères, de systèmes de distribution électrique et de composants. Il comprend GKN Aerospace, un fournisseur de premier rang de structures de cellules et de moteurs, de trains d'atterrissage, de systèmes d'interconnexion électrique, de transparents et de services après-vente.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense