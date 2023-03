Melrose Industries "ravie" des résultats avant la scission

(Alliance News) - Melrose Industries PLC a annoncé jeudi une réduction de sa perte annuelle et une augmentation de son chiffre d'affaires, et a déclaré que les préparatifs de la scission d'une partie de GKN ont bien progressé.

Basée à Birmingham, Melrose vise à acheter, améliorer et vendre des entreprises industrielles.

Le chiffre d'affaires pour 2022 s'élève à 7,53 milliards GBP, soit une hausse de 13 % par rapport aux 6,65 milliards GBP de 2021. Ce chiffre est comparé au consensus de revenus de 7,74 milliards GBP, cité par le Financial Times.

La perte avant impôt s'est réduite à 307 millions de GBP, contre 660 millions de GBP, tandis que le bénéfice avant impôt ajusté a presque doublé, passant de 194 millions de GBP il y a un an à 384 millions de GBP. Les dépenses d'exploitation nettes ont été réduites à 1,36 milliard GBP, contre 1,43 milliard GBP.

Dans le secteur aérospatial, le chiffre d'affaires a atteint 2,96 milliards GBP, contre 2,54 milliards GBP, avec une marge d'exploitation de 6,3 %, contre 4,4 % en 2021.

Le président Justin Dowley a déclaré : "Nous sommes ravis de ces résultats, et tout est sur la bonne voie pour la scission. Nous considérons qu'une entreprise aérospatiale restructurée est l'une des meilleures entreprises que Melrose ait jamais possédées. Nous sommes convaincus qu'une combinaison d'activités de moteurs et de structures de grande classe restructurées et recentrées, et la reprise générale du marché de l'aérospatiale, positionne ces activités pour une performance nettement supérieure aux attentes en 2023 et au-delà."

La société dite DemergerCo se compose des activités Automotive, Powder Metallurgy et Hydrogen de GKN. Melrose a acheté la société d'ingénierie britannique en 2018 dans le cadre d'une prise de contrôle hostile. En septembre de l'année dernière, Melrose a déclaré qu'elle prévoyait de conserver la partie aérospatiale de l'entreprise GKN et de scinder le reste sous la forme d'une cotation distincte à Londres.

En janvier, Melrose a déclaré que les entreprises combinées de DemergerCo ont enregistré un chiffre d'affaires de 5,20 milliards GBP en 2022, soit une hausse de 6 % à taux de change constant. Le bénéfice d'exploitation se situait entre 320 et 330 millions de GBP, en hausse de 21 %. La marge d'exploitation était de 6,3 %, ce qui, selon Melrose, était en hausse par rapport à 5,5 % en 2021.

Melrose a déclaré un deuxième dividende intérimaire de 1,500 pence, ce qui donne un versement pour l'ensemble de l'année de 2,325 pence par action, en hausse de 33% par rapport à 1,750 pence l'année précédente.

Les actions étaient en hausse de 1,8 % à 156,75 pence chacune jeudi matin à Londres.

