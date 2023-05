Melrose augmente son chiffre d'affaires et se concentre uniquement sur l'aérospatiale

(Alliance News) - Melrose Industries PLC a déclaré mercredi qu'elle avait bien commencé l'année 2023 et la société a annoncé qu'elle s'écartait de sa stratégie de redressement industriel, se concentrant pour l'instant uniquement sur l'aérospatiale.

La firme a également annoncé la perspective de rachats d'actions cohérents à mesure que la restructuration de son offre aérospatiale progresse.

Les actions de Melrose ont grimpé de 5,6 % pour atteindre 448,25 pence chacune à Londres mercredi matin, ce qui en fait le titre le plus performant du FTSE 100.

La société a déclaré qu'elle avait dépassé ses attentes au cours des quatre mois se terminant le 30 avril, avec une "croissance significative des revenus, des bénéfices et des marges".

Le chiffre d'affaires a augmenté de 19 % par rapport à l'année précédente à taux de change constant, grâce à une amélioration de 28 % dans la division Moteurs. La marge d'exploitation ajustée a augmenté "considérablement" pour atteindre 10 %. Les chiffres ne tiennent pas compte des divisions récemment scindées de la période de comparaison.

En avril, Melrose Industries a achevé la scission des activités GKN Automotive, GKN Powder Metallurgy et GKN Hydrogen de la société en Dowlais Group PLC. Dowlais est désormais une composante du FTSE 250.

Pour le reste de l'année 2023, Melrose prévoit un chiffre d'affaires compris entre 3,35 et 3,45 milliards de livres sterling. Le haut de cette fourchette dépasserait le consensus compilé par la société de 3,4 milliards de livres sterling. Melrose a déclaré des revenus de 7,54 milliards de livres sterling en 2022, bien que cela comprenne Dowlais.

Le bénéfice d'exploitation ajusté devrait se situer entre 340 et 360 millions de livres sterling, avant les frais de siège. Elle prévoit un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements compris entre 495 millions et 515 millions de livres sterling, également avant les frais de siège.

Melrose s'attend à ce que les frais de siège de PLC soient ramenés de 45 millions de livres sterling à 30 millions de livres sterling.

Traditionnellement spécialisée dans le redressement d'entreprises industrielles, Melrose a déclaré qu'elle se concentrerait pour l'instant sur l'aérospatiale, au lieu de sa stratégie habituelle "acheter, améliorer, vendre".

"Au cours des 12 prochains mois, l'objectif est de créer une valeur substantielle supplémentaire pour les actionnaires en maximisant la qualité et le potentiel d'Aerospace", a expliqué la société.

"Au-delà, Melrose restera une société purement aérospatiale. Par conséquent, le conseil d'administration ne cherchera pas à faire une autre acquisition d'une entreprise industrielle non apparentée ou, à court terme, d'une entreprise aérospatiale matérielle. Au fur et à mesure que la restructuration de l'aérospatiale s'achèvera au cours des 12 prochains mois, cette stratégie donnera à Melrose la capacité de racheter systématiquement une partie de ses actions chaque année par la suite".

