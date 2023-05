Melrose prévoit que le chiffre d'affaires du secteur aérospatial atteindra 4 milliards de livres sterling en 2025

(Alliance News) - Melrose Industries PLC a fourni mercredi des chiffres prévisionnels actualisés pour 2025, après avoir récemment annoncé qu'elle se concentrerait davantage sur le secteur aérospatial à la suite de sa scission de Dowlais Group PLC.

Melrose a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le chiffre d'affaires total du secteur aérospatial atteigne 4,0 milliards de livres sterling en 2025. Ce chiffre serait supérieur à la fourchette de revenus aérospatiaux prévue entre 3,35 et 3,45 milliards de livres sterling pour 2023.

Melrose avait annoncé un chiffre d'affaires de 7,54 milliards de livres sterling en 2022, mais ce chiffre incluait le groupe Dowlais PLC, récemment scindé.

Elle s'attend à ce que le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement pour Aerospace s'élève à 870 millions de livres sterling en 2025, avec une marge d'Ebitda de 22 %.

Melrose a expliqué que, pour la première fois, l'Aérospatiale sera présentée sous forme de divisions : Moteurs et Structures.

Le chiffre d'affaires des moteurs devrait s'élever à 1,8 milliard de livres sterling en 2025, tandis que celui des structures devrait atteindre 2,2 milliards de livres sterling. L'Ebitda devrait s'élever à 580 millions de livres sterling pour les moteurs et à 290 millions de livres sterling pour les structures.

La société a expliqué que ses bénéfices dans le secteur de l'aérospatiale provenaient de plus en plus des moteurs, dont plus de 85 % devraient provenir des activités d'après-vente d'ici à 2025.

"Nous affirmons clairement aujourd'hui qu'après cinq années de travail acharné, Aerospace est désormais en mesure de réaliser le potentiel qu'elle avait lors de l'acquisition, avec une présence enviable sur le marché de l'après-vente et des flux de trésorerie importants et prévisibles. Il s'agit d'une entreprise formidable dans un secteur aérospatial mondial très attrayant, qui est délibérément ciblée pour produire à la fois des performances de haut niveau en termes d'actions et des retours sur investissement très importants", a déclaré Simon Peckham, président-directeur général.

Melrose a noté que sa marge de flux de trésorerie disponible devrait atteindre 12 % en 2025, puis plus de 20 % à long terme. Cela donne à la société la capacité, à partir de 2024, après l'achèvement des programmes de restructuration actuels, de racheter entre 5 % et 10 % de sa capitalisation boursière par an, en plus de payer un dividende annuel progressif.

Les actions de Melrose ont bondi de 4,9 % à 490,40 pence mercredi à Londres.

