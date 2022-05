Membership Collective Group annonce ses résultats pour le premier trimestre 2022 et présente ses perspectives pour l'exercice 2022

Membership Collective Group Inc. (NYSE: MCG) ("MCG", la "Société", "nous", "notre" ou "nos"), une plateforme d'adhésion mondiale d'espaces physiques et numériques qui connecte les membres d'un groupe dynamique, diversifié et mondial, annonce aujourd'hui ses résultats pour le premier trimestre clos au 3 avril 2022.

Founder and CEO of Membership Collective Group, Nick Jones, sits in the club entrance of the recently opened Soho House Nashville. Photo credit: Keren Treviño

Résultats financiers du premier trimestre 2022

Le total des membres au premier trimestre 2022 est passé à 171 927, contre 155 836 au quatrième trimestre 2021, soit une augmentation de 44,3% en glissement annuel Les membres de Soho House sont passés à 130 919, contre 122 807 au quatrième trimestre 2021, soit une augmentation de 17,6% en glissement annuel

La liste d'attente de MCG Membership est plus longue que jamais auparavant (> 79 000 avec les taux de rétention prépandémiques)

Le revenu total du premier trimestre 2022 s'élève à 192,0 millions de dollars, soit une croissance de 165,2% comparé au premier trimestre 2021

Les revenus d'adhésion du premier trimestre 2022 ont augmenté de 45,1% en glissement annuel, représentant 30,6% des revenus totaux

Les revenus internes ont augmenté de 87,8 millions de dollars au premier trimestre, soit une hausse de 16,3 millions de dollars comparé au premier trimestre 2021 Le revenu par chambre disponible ("RevPAR") pour le premier trimestre s'élève à 112,0% par rapport au premier trimestre 2021

La perte nette attribuable à Membership Collective Group Inc. au premier trimestre 2022 s'élève à (60,5 millions de dollars) ou (0,30 dollar) par action

L'EBITDA ajusté au premier trimestre 2022 s'élève à 2,3 millions de dollars, soit 25,1 millions de dollars en plus par rapport au premier trimestre 2021

Nous présentons nos perspectives pour l'exercice 2022 d'après la performance du premier trimestre et le contexte actuel

"Nous avons bien démarré l'année, avec plus de 16 000 nouveaux membres MCG et l'ouverture réussie de deux nouveaux Soho Houses. Notre prometteuse croissance de revenus durant le trimestre repose sur le nombre croissant d'adhésions et la demande accrue dans nos Houses existants, qui s'est accélérée en février et mars et a augmenté les revenus internes de plus de 400% par rapport à la même période en 2021", déclare Nick Jones, fondateur et PDG de MCG.

"Au vu de la performance actuelle dans tous les segments commerciaux, nous présentons aujourd'hui nos perspectives pour l'exercice 2022, y compris les objectifs de membres, de revenus et d'EBITDA ajusté. Bien que la perspective de consommation actuelle soit compliquée, nous sommes convaincus de notre capacité à atteindre ces objectifs par le biais des améliorations opérationnelles que nous continuons de réaliser jour après jour.

Notre troisième House cette année, Holloway House à Los Angeles, a ouvert ses portes en mai et nous sommes en bonne voie pour atteindre notre objectif de neuf ouvertures supplémentaires durant l'exercice 2022, ainsi que deux nouveaux sites Ned à New York et Doha."

Résumé des résultats financiers pour le trimestre clos au 3 avril 2022

Pour les 13 semaines closes au (en milliers, sauf mention contraire) 3 avril 2022 4 avril 2021 Revenus totaux $ 192 008 $ 72 401 Revenus d'adhésion 58 773 40 493 Revenus internes 87 755 16 259 Autres revenus 45 480 15 649 Perte d'exploitation (47 422 ) (63 560 ) Contribution au niveau House(1) 29 746 10 123 Marge de contribution au niveau House (%)(1) 21 % 18 % Autre contribution(1) 4 634 (11 724 ) Autre marge de contribution (%)(1) 9 % (71 )% Perte nette attribuable à MCG Inc. (60 479 ) (90 479 ) EBITDA ajusté(1) 2 330 (22 792 ) Marge d'EBITDA ajusté (%)(1) 1 % (31 )% Dette nette(1)(2) 423 517 598 432 (1) Voir "Mesures financières non PCGR" en page 6 pour le rapprochement des mesures non PCGR au mesures PCGR. (2) La dette nette est présentée au 3 avril 2022 et au 4 avril 2021, respectivement.

Les dépenses mentionnées ci-dessous ne sont pas rajoutées à l'EBITDA ajusté:

Pour les 13 semaines closes au (en milliers, sauf mention contraire) 3 avril 2022 4 avril 2021 Dépenses de pré-ouverture $ 4 032 $ 4 825 Loyer non monétaire 3 403 10 423 Frais d'enregistrement reportés, nets 2 389 (399 )

Nous avons communiqué les faits saillants suivants pour nos priorités stratégiques du premier trimestre de l'exercice 2022

1. Expansion mondiale de Soho Houses

Deux ouvertures de Soho House durant le premier trimestre 2022, nous restons ainsi en bonne voie pour ouvrir neuf Soho House au total pour cet exercice.

Nombre total de Soho Houses porté à 35 à la fin du premier trimestre. Nous avons ouvert 18 nouveaux Houses depuis le début 2018, y compris le lancement du Holloway House à Angeles durant le deuxième trimestre 2022.

Le nombre de membres Soho House est passé à 130 919, contre 122 807 au quatrième trimestre 2021, soit une hausse de 17,6% en glissement annuel.

La liste d'attente MCG Membership atteint un record de >79 000 avec les taux de rétention prépandémiques.

2. Optimisation de la valeur d'adhésion

Pour la première fois depuis de début de la pandémie de COVID-19, nous avons tenu un calendrier complet d'événements pour les membres durant le premier trimestre dans nos logements au Royaume-Uni et en Amérique du Nord, stimulant ainsi l'intérêt pour nos Houses. Par exemple, nous avons proposé plusieurs journées de programmation variée, notamment avec des représentations musicales de George Clinton, Sister Sledge, Japanese Breakfast Club INTL et de nombreux autres artistes à notre Austin Soho House. Nos membres ont adoré ces événements car leur House est devenu le carrefour de talents reconnus à l'international, avec des expériences exceptionnelles traversant les genres et les générations.



3. Lancement et développement de nouvelles marques d'adhésion

Les adhésions Soho Friends, Soho Works et Home+ ont continué d'augmenter, avec 7 979 membres supplémentaires au premier trimestre, pour atteindre 41 008 membres.

Soho Works a continué de bénéficier de la tendance vers un environnement de travail plus flexible, avec des adhésions en hausse de 401% par rapport au premier trimestre 2021. Sur l'ensemble de nos sites Soho Works, environ 30% de notre espace est constitué de bureaux à la location, avec une occupation globale des bureaux de près de 100% à la fin du premier trimestre.

Les nouvelles collections Soho Home ont reçu un écho positif, avec des revenus et des marges qui ont continué de croître rapidement au premier trimestre 2022. Les revenus du T1 2022 ont augmenté de 150% en glissement annuel. Les membres continuent de représenter 74% des revenus.

4. Stimuler l'expérience numérique

81% de nos membres utilisent maintenant l'appli Membre (SH.APP) en moyenne 2 à 3 fois par semaine. Nous avons enregistré environ 775 000 réservations via l'appli SH.APP, soit 75% de toutes les réservations et une hausse de 500 points de base.

Nous avons apporté des améliorations supplémentaires à nos fonctionnalités de connexion, qui ont augmenté l'engagement des membres de 600 points de base par rapport au quatrième trimestre 2021. 37% de nos membres se connectent numériquement à présent.

Nous testons actuellement la version Bêta de notre appli Soho Connect, qui offrira un niveau supérieur de connectivité numérique à nos membres. Ce nouveau produit devrait être à disposition des membres House cet été.

5. Excellence opérationnelle tout en générant de la croissance

Nous avons connu une reprise continue des revenus internes malgré l'impact d'Omicron. Les revenus internes globaux ont augmenté de 440% à 87,8 millions de dollars au T1 2022, contre 16,3 millions de dollars au T1 2021.

Notre performance d'hébergement s'est sensiblement améliorée en février et mars avec un RevPAR au T1 2022 en hausse de 112% par rapport au T1 2021.

Bien que les pressions inflationnistes perdurent en 2022, nous avons jusqu'à présent été en mesure d'en contrebalancer la majeure partie via la tarification et les améliorations continues dans nos achats en alimentation et boissons et notre activité de détail.

Par exemple, les ratios du coût des ventes pour l'alimentation et les boissons ont augmenté de 260 points de base par rapport au premier trimestre 2019.

Au premier trimestre 2022, nous avons généré un EBITDA ajusté de 2,3 millions de dollars, soit une hausse de 25,1 millions de dollars par rapport au premier trimestre 2021.

6. Une performance adossée à de solides fondations

Nous avons publié notre premier rapport ESG pour souligner nos initiatives et objectifs clés pour 2030, notamment: Nous renforçons notre engagement à aider les personnes sous représentées ou d'un milieu socio-économique défavorisé à accéder aux industries créatives. D'ici 2030, 5% de notre captation annuelle d'adhésions Soho House feront partie d'un de nos programmes d'accès créatif. Pour garantir que notre activité soit la moins néfaste possible pour l'environnement, nous avons fixé des objectifs environnementaux, y compris l'objectif zéro émission nette de carbone d'ici 2030 et la réduction de 50% des déchets dans l'ensemble de nos opérations à l'échelle mondiale.



Résumé des adhésions pour le trimestre clos au 3 avril 2022

Au 3 avril 2022 4 avril 2021 Total des membres 171 927 119 185 Soho House 130 919 111 311 Adhésions gelées 3 519 16 544 Soho Friends 30 141 4 075 Soho Works 5 581 1 113 HOME+ 5 286 2 686 Utilisateurs actifs SH.APP 123 733 76 308

Adhésions

Le total des membres au premier trimestre 2022 est passé à 171 927, contre 155 836 au quatrième trimestre 2021, soit une hausse de 44,3% en glissement annuel.

au premier trimestre 2022 est passé à 171 927, contre 155 836 au quatrième trimestre 2021, soit une hausse de 44,3% en glissement annuel. Les membres Soho House sont passés à 130 919, contre 122 807 au quatrième trimestre 2021, avec des taux de rétention qui restent élevés, ainsi que des captations d'adhésions aussi bien dans les Houses nouveaux qu'existants.

sont passés à 130 919, contre 122 807 au quatrième trimestre 2021, avec des taux de rétention qui restent élevés, ainsi que des captations d'adhésions aussi bien dans les Houses nouveaux qu'existants. Les adhésions gelées atteignent 3 519 à la fin du premier trimestre 2022, soit une baisse de 935 adhésions depuis la fin du quatrième trimestre 2021, en-dessous des niveaux prépandémiques. Des réactivations d'adhésions se sont produites dans toutes les régions.

atteignent 3 519 à la fin du premier trimestre 2022, soit une baisse de 935 adhésions depuis la fin du quatrième trimestre 2021, en-dessous des niveaux prépandémiques. Des réactivations d'adhésions se sont produites dans toutes les régions. Les autres adhésions, y compris Soho Friends, Soho Works et HOME+, sont passées à 41 008 membres, soit une augmentation de 7 979 par rapport à la fin du quatrième trimestre 2021 et une hausse de 421% en glissement annuel.

Financement

Membership Collective Group Inc. a terminé le premier trimestre 2022 avec une trésorerie et des équivalents de trésorerie et une encaisse affectée de 285 millions de dollars.

Comme précédemment annoncé le 9 mars 2022, nous avons exercé notre option en vertu du Goldman Sachs Senior Secured Note Purchase Agreement pour l'émission de 100 millions de dollars de billets supplémentaires.

La Société a racheté 324 972 actions pour 2,6 millions de dollars durant le premier trimestre 2022.

Nous présentons nos perspectives pour l'exercice 2022 d'après la performance du premier trimestre et le contexte actuel:

Perspectives pour l'exercice 2022 Glissement annuel en % Membres Soho House de 160 000 à 165 000 de 30% à 34% Total des revenus d'adhésions de 270 millions à 280 millions de dollars de 30% à 48% Total des revenus de 950 millions à 1 025 millions de dollars de 69% à 83% EBITDA ajusté* de 80 millions à 90 millions de dollars N/A

*sans rajouter les coûts de pré-ouverture, la location non monétaire et les frais d'enregistrement reportés sont actuellement estimés à un total d'environ 60 millions de dollars combinés pour l'ensemble de l'exercice 2022

Mesures financières non PCGR

Cette présentation contient certaines mesures financières, y compris l'EBITDA ajusté, la contribution et la marge au niveau House, les autres contributions et marges, la dette nette et certaines mesures financières présentées en devises constantes qui ne sont pas exigées par, ou présentées en conformité avec, les principes comptables généralement reconnus (PCGR) aux États-Unis d'Amérique. Nous appelons ces mesures les "mesures financières non PCGR". Nous utilisons ces mesures financières non PCGR pour la planification, la surveillance et l'évaluation de notre performance. Bien que nous pensions que ces mesures financières non PCGR soient utiles pour évaluer notre activité, ces informations doivent être considérées comme un complément et ne sont pas sensées se substituer aux revenus ou au bénéfice net (perte nette), qui sont toujours présentés en conformité avec les PCGR. En outre, d'autres entreprises peuvent calculer une ou plusieurs de ces mesures de manière différente, ce qui réduit l'utilité de ces mesures en tant que critère de comparaison. Voir l'Annexe pour une définition de ces mesures financières non PCGR et un rapprochement avec les mesures financières PCGR les plus directement comparables.

Les informations dans cette présentation doivent être lues conjointement avec notre rapport trimestriel sur formulaire 10-Q et d'autres informations que nous déposons auprès de la SEC. Les rapprochements des mesures financières non PCGR font partie intégrante des informations présentées ici. Vous pouvez consulter gratuitement ces documents sur notre site web, www.membershipcollectivegroup.com, ainsi que les amendements à ces rapports déposés ou mis à disposition en vertu de la Section 13(a) ou 15(d) de l'Exchange Act, dans les meilleurs délais raisonnables après que ces documents soient déposés électroniquement auprès ou mis à disposition de la SEC. Les informations contenues sur notre site web ne sont pas incorporées à cette présentation, et ne doivent pas être considérées comme en faisant partie.

En outre, la SEC dispose d'un site web contenant des rapports, sollicitations de procurations et déclarations de renseignement, et d'autres informations relatives aux émetteurs, y compris la Société, qui les déposent électroniquement auprès de la SEC à l'adresse www.sec.gov.

Les mesures financières non PCGR que nous utilisons ici sont définies comme suit:

EBITDA AJUSTÉ. L'EBITDA ajusté est une mesure supplémentaire de notre performance. L'EBITDA ajusté est défini comme le bénéfice net (perte nette) avant les amortissements, la charge d'intérêt, nette, l'avoir (la charge) d'impôts sur le revenu, ajusté(e) pour prendre en compte l'impact de certains éléments non monétaires et autres que nous ne considérons pas dans notre évaluation de la performance d'exploitation. Parmi ces autres éléments figurent le gain (la perte) sur la vente de propriété et autre, net(te), la part de perte (bénéfice) issue des investissements selon la méthode de la mise en équivalence, les devises étrangères, l'EBITDA ajusté des investissements selon la méthode de la mise en équivalence et le coût des rémunérations en actions. Nous estimons que l'EBITDA ajusté est une mesure appropriée de la performance d'exploitation car il élimine l'impact des charges (revenus) qui ne sont pas en rapport avec la performance commerciale en cours.

CONTRIBUTION ET MARGE AU NIVEAU HOUSE. La contribution au niveau House est définie comme les revenus House moins les charges d'exploitation internes, qui incluent les éléments de dépenses comme les coûts d'alimentation et de boisson, les coûts de main-d'œuvre, les frais généraux variables et les coûts fixes, comme la location. Elle ne reflète pas l'impact des amortissements, des dégradations, le gain ou la perte sur la vente de propriétés, ni les frais généraux et administratifs. La marge de contribution au niveau House est définie comme la contribution au niveau House en tant que pourcentage de nos revenus House, et est un facteur déterminant de notre performance, de notre rentabilité et de notre retour sur investissement que nous réalisons dans chaque House. Étant donné que tous les coûts associés à l'expérience Soho House pour nos membres, y compris les coûts associés au maintien de nos Houses et à la fourniture de services aux membres lorsqu'ils séjournent dans les Houses, sont inclus dans les charges d'exploitation internes, nous utilisons les revenus House (y compris les revenus d'adhésion House) pour calculer la contribution au niveau House et la marge de contribution au niveau House afin d'évaluer la rentabilité globale de nos Houses. Dans cette optique, notre direction considère que la contribution au niveau House et la marge de contribution au niveau House sont des indicateurs importants pour évaluer la performance de chaque House, et la croissance de la contribution cumulée au niveau House nous permet de tirer parti de nos frais généraux et administratifs et d'améliorer la rentabilité globale.

REVENUS D'ADHÉSION HOUSE. Les revenus d'adhésion House se composent avant tout de frais d'adhésion annuelle et de frais d'enregistrement ponctuels des membres Soho House qui sont amortis sur 20 ans.

REVENUS INTERNES. Les revenus internes comprennent tous les revenus réalisés dans nos Houses, y compris l'alimentation et les boissons, l'hébergement et les produits et traitements de spa.

REVENUS HOUSE. Les revenus House sont définis comme les revenus d'adhésion House plus les revenus internes, moins les revenus d'adhésion non House. Notre direction considère les revenus d'adhésion House et les revenus internes comme étant corrélés et leur agrégation comme un important indicateur de la performance House. Bien qu'il n'y ait pas de dépense minimum pour les membres en ce qui concerne les offres internes, dans la pratique la plupart des membres consomment des aliments et des boissons, de l'hébergement et d'autres offres au sein de nos Houses. La tarification de nos offres internes reflète le fait qu'une majorité significative des offres internes qui génèrent des revenus internes sont consommées par des membres qui paient également des frais d'adhésion en rapport avec le House en question, avec des prix d'offres internes identiques pour les membres et les non membres.

AUTRES CONTRIBUTIONS ET MARGES. Les autres contributions sont définies comme les autres revenus plus les revenus d'adhésion non House, moins les autres charges d'exploitation, qui incluent les éléments de dépenses non liés à l'exploitation des Houses, comme les coûts de main-d'œuvre, les frais généraux variables et les coûts fixes, ainsi que la location. Elles ne reflètent pas l'impact des amortissements, des dégradations, le gain ou la perte sur la vente de propriétés, ni les frais généraux et administratifs. La marge d'autres contributions est définie comme les autres contributions en tant que pourcentage de nos autres revenus, et est un indicateur clé de notre performance, rentabilité et retour sur investissement dans notre activité non House. Notre direction considère les autres contributions et marge de contributions comme un importante mesure de gestion.

DETTE NETTE. La dette nette reflète la dette totale, comprenant la dette à long terme, les prêts hypothécaires de propriété et les prêts de partie apparentée, moins la trésorerie, les équivalents de trésorerie et l'encaisse affectée. La dette est une mesure importante pour surveiller l'effet de levier et évaluer le bilan comptable. Une limitation associée à l'utilisation de la dette nette provient du fait qu'elle soustrait la trésorerie et les équivalents de trésorerie et l'encaisse affectée, et pourrait donc suggérer que la Société a moins d'endettement que ce que la mesure PCGR la plus comparable indique. La direction estime que les investisseurs pourraient trouver utiles de surveiller l'effet de levier et évaluer le bilan comptable.

REVENU PAR CHAMBRE DISPONIBLE. L'indicateur sectoriel clé pour mesurer la performance d'exploitation hôtelière est le RevPAR, qui est calculé en multipliant le pourcentage de chambres occupées par le prix moyen quotidien appliqué.

DEVISES CONSTANTES. Certaines de nos données financières et d'exploitation communiquées ici sont présentées sur une base de "devises constantes" afin d'isoler l'effet des fluctuations de devises durant la période. Lorsque nous nous référons à une mesure calculée en "devises constantes", nous calculons la fluctuation du dollar et la variation en pourcentage comme si le taux de change qui est utilisé dans la période concernée était celui pour toutes les périodes précédemment présentées. Nous estimons que ce calcul fournit une indication plus pertinente de la performance en glissement annuel et élimine toute fluctuation des taux de change.

Bien que nous pensions que ces mesures financières non PCGR sont utiles pour évaluer notre activité, ces informations doivent être considérées comme un complément et ne sont pas sensées se substituer aux revenus ou au bénéfice net (perte nette), qui sont toujours présentés en conformité avec les PCGR. En outre, d'autres entreprises peuvent calculer une ou plusieurs de ces mesures de manière différente, ce qui réduit l'utilité de ces mesures en tant que critère de comparaison.

Vous trouverez ci-dessous un rapprochement de la perte nette avec l'EBITDA ajusté pour les 13 semaines closes au 3 avril 2022 et au 4 avril 2021:

Pour les 13 semaines closes au Variation en pourcentage 3 avril

2022 4 avril

2021 Réels Devises

constantes(1) Réels (non vérifiés, en milliers de dollars) Perte nette $ (60 626 ) $ (93 037 ) 35 % 32 % Amortissements 22 831 17 845 28 % 33 % Charge d'intérêt, nette 15 717 29 604 (47 )% (45 )% Avoir d'impôt sur le revenu (452 ) (823 ) 45 % 43 % EBITDA (22 530 ) (46 411 ) 51 % 50 % Perte sur la vente de propriétés et autre, nette (1 663 ) — n/m n/m Part de la perte d'investissements selon la méthode de la mise en équivalence (398 ) 696 n/m n/m Devises étrangères 17 074 14 867 15 % 19 % EBITDA ajusté des investissements selon la méthode de la mise en équivalence 1 339 871 54 % 60 % Coût des rémunérations en actions 7 803 2 129 n/m n/m Charge de crédits d'adhésion(2) 705 2 750 (74 )% (73 )% Dépenses liées à la COVID-19(3) — 31 n/m n/m Financement d'entreprise et coûts de restructuration(4) — 2 275 n/m n/m EBITDA ajusté $ 2 330 $ (22 792 ) n/m n/m

(1) Voir "Mesures financières non PCGR—Devises constantes" pour une explication de nos résultats en devises constantes. (2) À compter du 14 mars 2020, en raison de la pandémie de COVID-19, nous avons émis des crédits d'adhésion aux membres actifs pour nos Houses fermés qui peuvent être échangés pour certains produits et services Soho Home. Les crédits d'adhésion étaient un geste de bonne volonté ponctuel, émis en tant qu'offre marketing aux membres actifs. La dépense représente notre meilleure estimation du coût complet des crédits d'adhésion. (3) Représente les éléments de dépense supplémentaire encourue afin de garantir la conformité avec les protocoles de santé et de sécurité, tout en maintenant certains Houses ouverts durant la pandémie. (4) Notre financement d'entreprise et coûts de restructuration varient sensiblement chaque année et chaque période présentée en fonction du financement et de la restructuration entrepris(e). Ces coûts ne sont pas liés aux dépenses normales, récurrentes et d'exploitation.

Vous trouverez ci-dessous un rapprochement de la perte d'exploitation et de la contribution et autres contributions au niveau House pour les 13 semaines closes au 3 avril 2022 et au 4 avril 2021:

Pour les 13 semaines closes au 3 avril

2022 4 avril

2021 Variation en pourcentage 4 avril 2021

Devises constantes Devises constantes

Variation en pourcentage Réels (non vérifiés, en milliers de dollars) Perte d'exploitation $ (47 422 ) $ (63 560 ) 25 % $ (61 146 ) 22 % Général et administratif 29 286 16 505 77 % 15 878 84 % Dépenses pré-ouverture 4 032 4 825 (16 )% 4 642 (13 )% Amortissements 22 831 17 845 28 % 17 167 33 % Rémunérations en actions 7 803 2 129 n/m 2 048 n/m Perte sur devises étrangères, nette 17 074 14 867 15 % 14 302 19 % Autre 776 5 788 (87 )% 5 568 (86 )% Revenus d'adhésion non House (6 787 ) (820 ) n/m (789 ) n/m Autres revenus (45 480 ) (15 649 ) n/m (15 055 ) n/m Autres charges d'exploitation 47 633 28 193 69 % 27 122 76 % Contribution au niveau House $ 29 746 $ 10 123 n/m $ 9 739 n/m Marge de perte d'exploitation (25 )% (88 )% (88 )% Marge de contribution au niveau House 21 % 18 % 18 %

Pour les 13 semaines closes au 3 avril

2022 4 avril

2021 Variation en pourcentage 4 avril 2021

Devises constantes Devises constantes

Variation en pourcentage Réels (non vérifiés, en milliers de dollars) Perte d'exploitation $ (47 422 ) $ (63 560 ) 25 % $ (61 146 ) 22 % Général et administratif 29 286 16 505 77 % 15 878 84 % Dépenses de pré-ouverture 4 032 4 825 (16 )% 4 642 (13 )% Amortissements 22 831 17 845 28 % 17 167 33 % Rémunérations en actions 7 803 2 129 n/m 2 048 n/m Perte sur devises étrangères, nette 17 074 14 867 15 % 14 302 19 % Autres 776 5 788 (87 )% 5 568 (86 )% Revenus d'adhésion House (51 986 ) (39 673 ) (31 )% (38 166 ) (36 )% Revenus internes (87 755 ) (16 259 ) n/m (15 641 ) n/m Charges d'exploitation internes 109 995 45 809 n/m 44 069 n/m Total des autres contributions $ 4 634 $ (11 724 ) n/m $ (11 279 ) n/m Marge de perte d'exploitation (25 )% (88 )% (88 )% Marge des autres contributions 9 % (71 )% (71 )%

Vous trouverez ci-dessous un rapprochement de la dette nette au 3 avril 2022 et 4 avril 2021:

Au Variation en pourcentage 3 avril 2022 4 avril 2021 Réels Devises

Constantes Part actuelle de la dette, après déduction des coûts d'émission de la dette $ 10 775 $ 103 039 (90 )% (89 )% Dette, après déduction de la part actuelle et des coûts d'émission de la dette 561 129 441 071 27 % 34 % Prêts hypothécaires de propriétés, après déduction des coûts d'émission de la dette 115 671 114 973 1 % 6 % Part actuelle des prêts de partie apparentée 450 589 (24 )% (20 )% Prêts de partie apparentée, après déduction de la part actuelle et des intérêts théoriques 20 494 17 463 17 % 23 % Dette totale 708 519 677 135 5 % 10 % Trésorerie et équivalents de trésorerie (277 196 ) (71 674 ) n/m n/m Intérêt théorique (7 806 ) (7 029 ) (11 )% (17 )% Dette nette $ 423 517 $ 598 432 (29 )% (26 )%

Indicateurs clés de performance et d'exploitation évalués par la direction

Pour évaluer la performance de notre activité, nous considérons une variété d'indicateurs d'exploitation et financiers. Ces indicateurs clés sont:

NOMBRE DE SOHO HOUSES. Le nombre de Soho Houses reflète le nombre total de Soho Houses en activité quelle que soit la période, indépendamment de si un House est (i) contrôlé par nous, (ii) exploité via une participation non majoritaire dans une coentreprise ou (iii) exploité via un contrat de gestion.

Nous révisons le nombre de membres de tous les Houses afin d'évaluer la croissance des nouveaux membres, le total des revenus House, et la contribution au niveau House.

NOMBRE DE MEMBRES SOHO HOUSE. Notre modèle d'adhésion Soho House fait partie intégrante de notre activité et a un profond impact sur notre rentabilité et notre performance financière. En règle générale, les membres ont une adhésion Every House ou une adhésion Local House. Le nombre de membres est le premier moteur de revenus d'adhésion, et est également un facteur crucial pour les revenus internes étant donné que les membres utilisent les offres qui sont proposées dans les Houses. Les membres Soho House incluent toutes les adhésions actives, gelées et non payantes.

La mesure dans laquelle nous générons de la croissance dans nos adhésions, retenons les membres existants et augmentons périodiquement nos frais d'adhésion aura un impact sur notre rentabilité. Nous avons historiquement connu une solide fidélité des membres, qui se reflète par des taux de rétention très élevés. La demande robuste pour nos adhésions est également illustrée par les très longues listes d'attente pour nos Houses.

La hausse en glissement annuel de notre nombre total de membres Soho House est stimulée par un ensemble d'augmentations des adhésions dans les Houses existants et des membres de nouveaux Houses.

NOMBRE D'AUTRES MEMBRES. Les autres membres incluent ceux de Soho Works, Soho Friends et SOHO HOME+ et jouent un rôle clé dans notre stratégie de croissance et l'optimisation de notre expérience des membres Soho House. Comme les membres Soho House, d'autres adhésions jouent un rôle intégral dans notre activité et nous estimons que nous aurons un impact significatif sur notre rentabilité et notre performance financière futures.

ADHÉSIONS GELÉES. Les adhésions gelées se réfèrent aux membres Soho House qui ont choisi de suspendre leurs paiements d'adhésion pour une période de six, neuf ou douze mois durant laquelle le membre ne peut accéder au site Soho House en tant que membre, accéder à nos applications d'adhésion, ou réserver des chambres ou des traitements ou produits Cowshed aux tarifs réduits proposés aux membres. Les adhésions gelées ne sont pas comprises dans les membres adultes payants, mais sont inclues dans le nombre total de membres Soho House.

REVENUS D'ADHÉSION. Les revenus d'adhésion comprennent les revenus d'adhésion House (tels que définis ci-après) et les revenus d'adhésion non House (tels que définis ci-après). Les revenus d'adhésion House et les revenus d'adhésion non House comprennent avant tout les frais d'adhésion annuelle et les frais d'enregistrement ponctuels qui sont amortis sur 20 ans. Les revenus d'adhésion sont une fonction du nombre de membres, du mix d'adhésions, et des prix d'adhésion. Pour les PCGR, nous déclarons les revenus d'adhésion uniquement issus des Houses et des sites dans lesquels nous possédons une participation majoritaire. Nos prix d'adhésion varient selon le segment géographique et l'offre d'adhésion et, en tant que tels, notre mix d'offres de club House et Soho Works peuvent à terme affecter notre croissance de revenus et notre rentabilité. Les prix sont généralement plus élevés en Amérique du Nord et dans le reste du monde en comparaison avec le Royaume-Uni et l'Europe. Les revenus d'adhésion fournissent une source stable et récurrente de revenus qui ont peu de coûts directs et, en tant que tels, constituent une source fiable et prévisible de flux de trésorerie.

REVENUS D'ADHÉSION HOUSE. Les revenus d'adhésion House représentent un important indicateur de performance et sont définis ci-dessus dans le rapprochement non PCGR.

REVENUS INTERNES. Les revenus internes se réfèrent à tous les revenus générés dans nos Houses, et incluent avant tout les revenus de l'alimentation et des boissons, de l'hébergement, et des produits et traitements de spa.

REVENUS HOUSE. Les revenus House sont un important indicateur de performance et sont définis dans les "Mesures financières non PCGR".

AUTRES REVENUS. Les autres revenus sont définis comme les revenus totaux qui ne sont pas générés dans nos Houses, y compris les revenus de Scorpios, Soho Works et nos restaurants autonomes, les frais d'approvisionnement de Soho House Design, les produits de détail Soho Home et Cowshed et d'autres revenus issus de produits et services que nous fournissons en dehors de nos Houses, ainsi que les frais de gestion issus de Ned.

REVENUS D'ADHÉSION NON HOUSE. Les revenus d'adhésion non House comprennent les revenus d'adhésion Soho Works, Soho Friends et SOHO HOME+.

UTILISATEURS ACTIFS DE SH.APP. Les utilisateurs actifs de l'appli SH.APP sont définis comme les utilisateurs uniques qui ont ouvert une session dans notre appli de membres au cours des trois derniers mois.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations contenues dans ce communiqué qui ne sont pas liées à des faits passés doivent être considérées comme des énoncés prospectifs, y compris les déclarations relatives à notre performance financière et d'exploitation attendue pour l'exercice 2022, ainsi que les déclarations contenant des termes tels que "s'attendre à", "avoir l'intention de", "planifier", "penser", "projeter", "prévoir", "estimer", "pourrait", "devrait", "anticiper" et des expressions similaires de nature prospective. Ces énoncés prospectifs se basent sur les attentes actuelles de la direction. Ces déclarations ne sont ni des promesses ni des garanties, et comportent des risques connus et inconnus, impondérables et autres facteurs importants susceptibles de provoquer un écart substantiel entre les résultats, performances et accomplissements réels et les résultats, performances ou accomplissements exprimés ou suggérés par les énoncés prospectifs, y compris les facteurs importants décrits dans la section "Risk Factors" dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l'exercice clos au 2 janvier 2022, et dans les mises à jour qui peuvent être périodiquement apportées à nos autres dossiers déposés auprès de la SEC, qui sont consultables sur le site de la SEC à l'adresse www.sec.gov. En outre, nous évoluons dans un environnement qui évolue rapidement. De nouveaux risques émergent périodiquement. Il n'est pas possible pour notre direction de prédire tous les risques, et nous ne pouvons pas évaluer l'impact de tous les facteurs sur notre activité, ni la mesure dans laquelle un facteur, ou une combinaison de facteurs, pourrait faire varier les résultats réels de ceux contenus dans les énoncés prospectifs que nous pourrions formuler. À la lumière de ces risques, impondérables et hypothèses, les circonstances et événements prospectifs abordés dans ce communiqué sont intrinsèquement incertains et pourraient ne pas se produire, et les résultats réels pourraient varier sensiblement et négativement de ceux anticipés ou suggérés dans les énoncés prospectifs. Le lecteur est dont invité à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs ni à la considérer comme des prédictions d'événements futurs. De plus, les énoncés prospectifs formulés dans ce communiqué de presse sont uniquement relatifs aux événements et informations à la date à laquelle les énoncés sont formulés dans ce communiqué. Sauf dans les cas requis par la loi, nous rejetons toute obligation de mise à jour ou de révision publique des énoncés prospectifs, que ce soit à la suite d'informations nouvelles, d'événements futurs ou autres, après la date à laquelle les énoncés sont formulés, ou pour refléter la survenue d'événements non anticipés.

À propos de Membership Collective Group:

The Membership Collective Group (MCG) est une plateforme d'adhésion mondiale d'espaces physiques et numériques qui connecte les membres d'un groupe dynamique, diversifié et mondial. Ces membres utilisent la plateforme MCG pour travailler, socialiser, se connecter, créer et s'épanouir dans le monde entier. Nous avons démarré avec l'ouverture du premier Soho House en 1995 et nous demeurons la seule entreprise à avoir développé un réseau privé de membres avec une présence mondiale. Des membres du monde entier s'engagent avec MCG par le biais de notre collection mondiale de 35 Soho Houses, 9 Soho Works, The Ned à Londres, Scorpios Beach Club à Mykonos, Soho Home – notre marque de vente au détail de produits d'intérieur et de style de vie - et nos canaux numériques. Les hôtels LINE et Saguaro en Amérique du Nord font également partie du portefeuille élargi de MCG.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.membershipcollectivegroup.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

