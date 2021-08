Membership Collective : Le Membership Collective Group Inc. annoncera ses résultats du deuxième trimestre 2021 le 26 août

The Membership Collective Group Inc. (« MCG »), (NYSE : MCG) - plateforme mondiale d’abonnement composée de Soho House, Soho Works, The Ned, Scorpios Beach Club et Soho Home - publiera ses résultats financiers du deuxième trimestre 2021 le jeudi 26 août 2021.

Une conférence téléphonique et une webdiffusion en direct seront organisées pour discuter de ces résultats le jeudi 26 août 2021 à 08 h 30, heure normale de l’Est.

Pour écouter la conférence téléphonique en direct, veuillez composer le : +44 (0) 203 059 58 69 (depuis le Royaume-Uni) ou le (760) 294-1674 (depuis les États-Unis). Une diffusion en direct et une présentation d’accompagnement seront disponibles sur le site Web du MCG à l’adresse www.membershipcollectivegroup.com ou via ce lien.

Un replay de la webdiffusion sera disponible sur le site Web du MCG pendant 90 jours suivant la conférence.

À propos du Membership Collective Group Inc.

Le Membership Collective Group Inc. (MCG) est une plateforme mondiale d’abonnement d’espaces physiques et numériques qui met en relation un groupe diversifié et international de membres dynamiques. Ceux-ci tirent parti de la plateforme MCG pour travailler, échanger, communiquer, créer et prospérer dans le monde entier. Depuis l’inauguration de notre première Soho House en 1995, nous sommes restés la seule entreprise à avoir étendu l’envergure de notre réseau d’abonnement privé au monde entier. Les membres internationaux du MCG s’investissent par le biais de notre portefeuille mondial comprenant 30 Soho Houses, 9 Soho Works, The Ned à Londres, le Scorpios Beach Club à Mykonos, Soho Home (notre marque de distribution de décoration d’intérieur et style de vie), et nos canaux numériques. Les hôtels LINE et Saguaro en Amérique du Nord font également partie du portefeuille plus large du MCG.

