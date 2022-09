La Princesse Haya pleure la Reine Elizabeth, une "source d'inspiration".

"Je pense que nous ne verrons jamais, jamais une reine comme celle-là (à nouveau) et nous ne l'avons jamais vue auparavant", a déclaré la demi-sœur du roi Abdullah de Jordanie à Reuters dans sa maison de campagne près de Windsor lors de rares commentaires publics.

Haya, 48 ans, dont la bataille très médiatisée pour la garde des enfants avec le souverain de Dubaï, son ex-mari, s'est terminée à Londres en mars, a rappelé la gentillesse de la reine après la mort de sa mère dans un accident d'hélicoptère en 1977, puis à la mort du roi Hussein en 1999.

"Je me souviens qu'après la mort de mon défunt père, et de ma défunte mère, Sa Majesté a eu la gentillesse d'avoir des mots spéciaux pour mon jeune frère et moi et de s'assurer que nous allions bien", a-t-elle déclaré.

"Elle a été pour moi, comme pour tous les autres, un fil conducteur dans presque tous les aspects de nos vies. Je pense qu'il n'y a pas eu une seule décision prise ou un seul moment où je n'ai pas pensé 'qu'est-ce que Sa Majesté ferait ?' ou 'qu'est-ce que Sa Majesté dirait ?'.

"Elle était, je pense, pour toutes les couches de la société et pour tant de personnes dans le monde entier... un exemple et une inspiration à admirer. Et je l'ai fait comme tant d'autres".

La princesse a fui Dubaï pour la Grande-Bretagne en avril 2019 et a mené une bataille amère et coûteuse de trois ans pour la garde de son enfant avec le cheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum devant la Haute Cour de Londres. Le tribunal lui a accordé la responsabilité exclusive de s'occuper de leurs enfants.

Elle a été éduquée dans des écoles indépendantes de l'ouest de l'Angleterre avant d'étudier à l'université d'Oxford.

L'amour des chevaux et du sport équestre a constitué un lien commun entre la princesse et la reine Elizabeth.

Haya a participé en tant que cavalière aux Jeux olympiques de Sydney en 2000 et a rempli deux mandats de présidente de la Fédération équestre internationale. Elle est également vice-présidente royale du Royal Windsor Horse Show, dont la reine était la marraine et dont elle a assisté à chaque édition depuis sa création il y a 79 ans, y compris aussi récemment qu'en mai.

"Je pense que ce que je ressens, c'est simplement une énorme quantité de chagrin pour le monde, qui est un endroit différent sans elle", a déclaré Haya, après avoir été contactée par Reuters.

"Aussi pour le peuple de Grande-Bretagne, qui a perdu l'un des monarques les plus étonnants du monde et une partie de leur vie depuis que nous pouvons tous nous en souvenir."

SOUVENIRS DE DERBY

Rappelant leur amour mutuel des chevaux et des courses, la princesse a mis en avant une peinture préférée, dont elle n'est pas propriétaire, représentant la reine Elizabeth avec son premier coureur du Derby, Aureole, à Epsom Downs, quatre jours après son couronnement en 1953.

La jeune monarque est vêtue de rose, face au pur-sang alezan avec ses trois chaussettes blanches et son blaze, par un après-midi ensoleillé.

L'œuvre d'Alfred Munnings, vendue aux enchères à un acheteur inconnu pour plus de 2 millions de livres (2,30 millions de dollars) en 2016, est une image du plaisir personnel et du devoir public.

"Vous voyez le tableau de Munnings et vous voyez une femme et un monarque qui a pu simplement partager avec les gens une occasion, la gloire de regarder un magnifique animal faire ce qu'il fait de mieux", a déclaré la princesse.

"Je pense vraiment qu'elle (la reine) a trouvé dans les chevaux et le sport équestre un moyen de se rapprocher des gens."

Auréole a terminé deuxième, ce qui est le plus proche que la reine ait jamais été de gagner le Derby, la course de chevaux de plat la plus prestigieuse de Grande-Bretagne.

La princesse Haya a triomphé en tant que propriétaire en 2008 avec New Approach, et a été invitée à prendre le thé avec la reine après la course.

"Lorsque Sa Majesté m'a invitée dans la Royal Box, elle m'a demandé sincèrement 'Comment vous sentez-vous ? Comment vous sentez-vous ? Et j'ai pu partager cela avec elle", a-t-elle déclaré.

"Mais j'ai souhaité à ce moment-là, et je n'ai jamais cessé de prier, que Sa Majesté gagne le Derby.

"Et je pense que vu la place qu'elle occupe maintenant, elle gagnera tous les Derby."

(1 $ = 0,8715 livre)