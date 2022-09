La reine était optimiste et partageait des souvenirs pendant ses derniers jours, selon un ecclésiastique.

En tant que modérateur de l'Assemblée générale de l'Église d'Écosse, le Rt Rev Dr Iain Greenshields a été invité le week-end dernier à prononcer un sermon à l'église paroissiale locale qu'Elizabeth fréquentait habituellement lorsqu'elle se trouvait au château de Balmoral.

Elle n'a pas assisté au service, mais Greenshields a dîné et déjeuné avec la monarque pendant son séjour.

"Elle avait l'air assez frêle au départ, mais elle a 96 ans bien sûr... mais quand elle s'est assise et qu'elle a commencé à parler, vous saviez que vous étiez en présence de la reine", a-t-il déclaré à Reuters.

"Elle avait tout simplement une capacité remarquable à vous mettre à l'aise et elle avait vraiment fait ses devoirs. Elle savait à qui elle parlait... et avait une mémoire phénoménale pour quelqu'un de son âge."

Ces souvenirs concernaient des dignitaires qu'elle avait rencontrés, un cheval qu'elle avait possédé et son enfance.

"Je suis ministre à Dunfermline et elle s'est souvenue qu'elle possédait un cheval qui s'appelait Dunfermline il y a de nombreuses années, je pense que c'était il y a près de 40 ans... qui avait gagné quelques courses pour elle", a déclaré Mme Greenshields.

"Elle est revenue sur l'époque où, très jeune, elle séjournait à Balmoral, a parlé très chaleureusement du temps passé avec son père et sa mère là-bas... Je me souviens lui avoir demandé combien de pays elle avait visités, elle ne pouvait pas s'en souvenir, mais elle a ensuite certainement commencé à parler d'un large éventail de personnes qu'elle avait rencontrées à travers le monde."

Elizabeth, le monarque britannique qui a régné le plus longtemps et une présence imposante sur la scène mondiale pendant 70 ans, est décédée paisiblement jeudi après-midi après que sa santé se soit détériorée.

Interrogée sur l'humeur de la reine pendant leur repas, auquel assistait également la princesse Anne et d'autres personnes, Mme Greenshields a répondu : "Très optimiste, très engagée avec tout le monde, demandant à chacun comment il allait... et s'assurant que tout le monde était pris en charge et était à son aise."

La conversation a également porté sur la guerre en Ukraine.

"Elle a dit à quel point elle était vexée par ce qui se passait en Ukraine", a déclaré Greenshields. "Il est évident que quelqu'un qui a vécu une guerre en Europe et qui voit à nouveau la guerre en Europe serait quelque chose qui la préoccuperait énormément."

Greenshields a déclaré qu'il était surpris d'apprendre le décès de la reine.

"Rien n'indiquait qu'il y avait quelque chose de vraiment grave et elle semblait, pour son âge, (avoir) beaucoup d'énergie et elle semblait très détendue", a-t-il dit.

"Alors entendre la nouvelle... choquante, je pense que c'est un mauvais mot à utiliser mais quelque chose de ce genre".