''Le médical a sauvé notre année 2020''

Toujours à la barre de MEMSCAP, société qu’il a fondée en 1997, ce docteur en micro-électronique, né au Liban en 1969, est resté fidèle à ses premiers travaux de directeur de recherche, déjà dédiés aux MEMS. Entrepreneur dans l’âme, cela ne l’a pas empêché de s’investir parallèlement dans de nombreuses start-ups, notamment dans la cosmétique. Alors que la société était portée par le secteur aérien ces dernières années, la crise sanitaire y a mis un coup d’arrêt. Heureusement, deux clients du secteur médical, dont Carmat d’après nos informations, assurent le relais. Entretien.

Jean-Michel Karam, pouvez-vous nous présenter votre société ?

"MEMSCAP fournit des solutions à base de MEMS, c’est-à-dire des systèmes micro-électroniques intégrés sur silicium qui assurent les fonctions de capteur ou d’actionneur. MEMSCAP est une société cotée en Bourse depuis 2001, dont l’équipe de direction est en poste depuis au moins 2005, dans un secteur où nous sommes les seuls pure players à avoir survécu. La direction détient 10% du capital, le solde étant détenu par des investisseurs institutionnels ou particuliers. Nous fournissons trois secteurs : l’avionique, le médical et les communications optiques. Sur un marché mondial des MEMS qui totalise douze milliards de dollars, nous sommes focalisés sur les marchés à haute valeur ajoutée, qui représentent deux milliards de dollars. Nous détenons des parts de marché importantes sur certains segments précis de ce marché, et notamment celui des capteurs de pression pour l’avionique, un marché d’une cinquantaine de million de dollars en capteurs et cent cinquante millions de dollars en modules, en forte croissance jusqu’à la crise sanitaire. L’avionique représentait 53% de nos ventes en 2019, et 41% en 2020. Nous avons par ailleurs deux niches que nous maîtrisons et qui offrent des revenus récurrents : le médical et les communications optiques".

Source : société

Pouvez-vous nous en dire plus sur ces deux autres débouchés ? "Dans le médical, nous fournissons historiquement aux fabricants de moniteurs, comme Philips, GE Medical ou Siemens, des capteurs réutilisables de pression sanguine invasive, avec des dômes et des lignes en plastique jetables. Nos produits sont utilisés comme des accessoires à ces moniteurs et notre chiffre d’affaires afférent dépend des appels d’offres gagnés par nos clients auprès d’organismes hospitaliers. En 2020, nous sommes arrivés à intégrer nos solutions dans des systèmes de filtration sanguine ou dialyse haut de gamme ainsi que dans un autre produit implanté dans le corps humain. Par ailleurs, nous fournissons au marché des communications optiques, des puces d’atténuateurs variables optiques. C’est une niche que nous dominons, avec plus de 75% de part de marché. Nos clients sont principalement basés en Chine." Comment MEMSCAP a traversé cette année 2020 particulière, notamment dans le secteur aéronautique ? "Une année particulière en effet. Heureusement, la stratégie de ’trépieds’ - avionique, médical et optique- du Groupe a permis d’atténuer les impacts d’un environnement économique profondément dégradé. L’exercice 2020 s’est ainsi achevé sur un CA consolidé de 11,1 M€ contre 12,8 M€ pour l’exercice 2019, témoignant de la forte résilience de MEMSCAP face aux effets d’une crise sanitaire et économique majeure, impactant tout particulièrement le secteur de l’avionique, en baisse de 32%. En termes de résultat, nous avons terminé 2020 presque à l’équilibre, avec un résultat opérationnel de -0,3M€ et un résultat net de -0,5 M€. Concernant nos liquidités, nous avons généré un Ebitda annuel de +0,8M€ qui nous a permis de renforcer fortement le montant de nos liquidités disponibles à 4,2 M€ à fin décembre 2020. La progression significative des activités médicales du Groupe en 2020 (+110%) a sauvé l’exercice et cette tendance devrait se maintenir sur 2021".