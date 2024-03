2023 : UNE ANNEE D’HYPERCROISSANCE RENTABLE CHIFFRE D’AFFAIRES : +50,7% EBITDA AJUSTE1 : 23,2% DU CA FONDAMENTAUX RENFORCES AVEC UNE STRUCTURE BILANTIELLE TRES SOLIDE CONFIRMATION DE L’AMBITION DU PLAN 4C 50,7% de croissance du chiffre d'affaires sur l'exercice 2023 EBITDA ajusté1 sur l'exercice 2023 à 3 263 milliers d'euros (23,2% du chiffre d'affaires) Bénéfice opérationnel de l'exercice 2023 de 2 477 milliers d'euros (17,6% du chiffre d'affaires) Bénéfice net de l'exercice 2023 de 2 140 milliers d'euros (15,2% du chiffre d'affaires) Progression des liquidités disponibles de 5 456 milliers d’euros à 6 237 milliers d'euros au 31 décembre 2023 Liquidités nettes (hors obligations locatives) de 6 109 milliers d’euros au 31 décembre 2023 Un exercice qui sécurise la trajectoire du Plan 4C et qui densifie l'ensemble des actifs du Groupe Visioconférence actionnaires et investisseurs - Jeudi 28 mars 2024 à 11 :00

MEMSCAP (Euronext Paris : MEMS), fournisseur leader de solutions de capteurs de pression de haute précision et de forte stabilité pour les marchés de l’aéronautique et du médical, utilisant la technologie des MEMS (Micro Electro Mechanical Systems), annonce aujourd’hui ses résultats annuels pour l’exercice fiscal 2023 clos le 31 décembre 2023.

Présentation du chiffre d’affaires consolidé

En ligne avec les précédentes publications trimestrielles, le chiffre d’affaires audité du Groupe pour l’exercice 2023 s’établit à 14 073 milliers d’euros contre 9 336 milliers d’euros pour l’exercice 2022, soit une croissance de 50,7% sur l’exercice 2023.

La répartition du chiffre d’affaires consolidé par secteur d’activité sur l’exercice 2023, présenté selon IFRS 5, est la suivante :

Secteurs / Chiffre d’affaires

(En milliers d’euros) 2022 2022 (%) 2023 2023 (%) Aéronautique 6 729 72% 8 801 63% Médical 2 480 27% 3 589 26% Communications optiques -- -- 1 555 11% Autres (Redevances sur licence de marques) 128 1% 128 1% Total chiffre d’affaires des activités poursuivies 9 336 100% 14 073 100%

(Les éventuels écarts apparents sur sommes sont dus aux arrondis.)

Le chiffre d’affaires des activités poursuivies de l’exercice 2023 présente une progression comparée à l’exercice 2022 de +50,7% en euro et +54,7% en dollar américain. Il est rappelé que les ventes réalisées en dollar américain représentent environ 62% du chiffre d’affaires consolidé des activités poursuivies sur l’exercice 2023.

Les ventes de l’activité Aéronautique s’élèvent à 8 801 milliers d’euros (+2 072 milliers d’euros / +30,8% vs 2022) et confirment le fort dynamisme de cette activité amorcé dès 2021 suite à l’affaiblissement des impacts liés à la pandémie de Covid-19. Représentant 62,5% du chiffre d’affaires consolidé des activités poursuivies (2022 : 72,1%), l’activité Aéronautique demeure le premier segment de marché du Groupe. Le segment Médical, dont les ventes s’établissent à 3 589 milliers d’euros, présente de même des volumes d’activité élevés avec une progression de 1 109 milliers d’euros comparé à l’exercice 2022 (+44,7% vs 2022).

La division communications optiques, dont les activités commerciales ont été effectives en janvier 2023 suite à la mise en place d’une organisation fabless, affiche un chiffre d’affaires sur l’exercice de 1 555 milliers d’euros.

Les redevances de licence de marques, dont notamment la marque Ioma, contribuent à un chiffre d’affaires de 128 milliers d’euros, en ligne avec le précédent exercice.

Présentation du compte de résultat consolidé

Le compte de résultat consolidé du Groupe pour l’exercice 2023, présenté selon IFRS 5, s’analyse comme suit :

En milliers d’euros 2022 2023 Chiffre d'affaires des activités poursuivies 9 336 14 073 Coût des ventes (5 659) (8 033) Marge brute 3 677 6 040 % du chiffre d'affaires 39,4% 42,9% Charges opérationnelles* (3 441) (3 563) Résultat opérationnel 236 2 477 Résultat financier 7 (304) Impôt (92) (33) Résultat net des activités poursuivies 151 2 140 Résultat après impôt de activités abandonnées 897 -- Résultat net de l’ensemble consolidé 1 048 2 140

(Données ayant fait l’objet d’un audit par les commissaires aux comptes du Groupe qui émettront ultérieurement leurs rapports. La publication des comptes annuels a été autorisée par le conseil d’administration du 27 mars 2024. Les éventuels écarts apparents sur sommes sont dus aux arrondis.)

* Charges nettes des subventions de recherche et développement.

La progression marquée des volumes de ventes ainsi que l’effet mix produit impacte le taux de marge brut du Groupe qui s’établit à 42,9% contre 39,4% au titre de l’exercice précédent. La marge brute consolidée s’établit ainsi à 6 040 milliers d’euros contre 3 677 milliers d’euros au titre de l’exercice 2022.

Les charges opérationnelles, nettes de subventions, s’établissent à 3 563 milliers d’euros contre un montant de 3 441 millions d’euros pour l’exercice 2022. Net de subventions, le montant des frais de recherche et développement s’établit à 1 402 milliers d’euros au titre de l’exercice 2023 contre 1 510 milliers d’euros pour l’exercice précédent et comprend notamment les développements des nouvelles générations de produits avioniques. Les frais de recherche et développement nets de subventions représentent ainsi 10,0% du chiffre d’affaires consolidé (2022 : 16,2%). Dans le cadre de la croissance des activités du Groupe, les frais commerciaux et administratifs progressent respectivement de +18,7% et de +8,0% sur l’exercice 2023 par rapport à l’exercice 2022.

L’effectif moyen équivalent temps plein du Groupe relatif aux activités poursuivies est passé de 41,3 personnes sur l’exercice 2022 à 54,5 personnes sur l’exercice 2023 soit une progression de +31,9%.

Sur l’exercice 2023, le bénéfice opérationnel des activités poursuivies s’établit à 2 477 milliers d’euros (17,6% du chiffre d’affaires) contre un bénéfice opérationnel de 236 milliers d’euros au titre de l’exercice 2022. Le résultat financier, soit une perte financière nette de 304 milliers d’euros sur l’exercice 2023 (2022 : Gain financier net non-significatif), intègre notamment une perte de change d’un montant de 234 milliers d’euros (2022 : Gain de change de 138 milliers d’euros). La charge d’impôt comptabilisée sur les exercices 2023 et 2022 correspond à la variation d’actif d’imposition différée. Cette charge est sans impact sur la trésorerie du Groupe.

Le bénéfice net après impôt des activités poursuivies s’élève ainsi à 2 140 milliers d’euros sur l’exercice 2023 (15,2% du chiffre d’affaires) contre un bénéfice de 151 milliers d’euros sur l’exercice 2022.

Après prise en compte des résultats des activités poursuivies et abandonnées, l’ensemble consolidé présente un bénéfice net de 2 140 milliers d’euros (15,2% du chiffre d’affaires) sur l’exercice 2023 contre un bénéfice net de 1 048 milliers d’euros sur l’exercice 2022. Il est à noter que le bénéfice net de l’exercice 2022 intégrait une plus-value exceptionnelle de 1 754 milliers d’euros réalisée suite à la cession des actifs dédiés à l’activité de fonderie (Produits sur mesure – Activité abandonnée au titre de l’exercice 2022) et détenus par la filiale américaine du Groupe.

Évolution de la trésorerie et des capitaux propres du Groupe

L’EBITDA ajusté1 des activités poursuivies au titre de l’exercice 2023 s’élève à 3 263 milliers d’euros (23,2% du chiffre d’affaires) contre à 1 443 milliers d’euros au titre de l’exercice 2022. Il est ici précisé que les frais de recherche et développement ont été intégralement comptabilisés en charge et n’ont donné lieu à aucune activation au bilan du Groupe sur l’exercice 2023.

Au 31 décembre 2023, le Groupe affiche des liquidités disponibles d’un montant de 6 237 milliers d’euros (31 décembre 2022 : 5 456 milliers d’euros) intégrant la trésorerie active ainsi que les placements financiers comptabilisés en autres actifs financiers non-courants.

Dans un contexte de très forte croissance de l’activité et de l’accroissement de la production, MEMSCAP a généré un flux de trésorerie positif provenant des activités opérationnelles poursuivies de 1 752 milliers d’euros contre 1 411 milliers d’euros sur l’exercice 2022.

Au 31 décembre 2023, le montant des dettes et emprunts financiers (hors obligations locatives) s’établit à 128 milliers d’euros et les liquidités nettes (hors obligations locatives) s’élèvent à 6 109 milliers d’euros.

Au 31 décembre 2023, les capitaux propres du Groupe MEMSCAP s’établissent à 17 676 milliers d’euros (31 décembre 2022 : 15 587 milliers d’euros).

1 L’EBITDA ajusté correspond au résultat opérationnel incluant le résultat net de change relatif aux opérations courantes du Groupe, retraité :

- des dotations aux amortissements et provisions opérationnelles courantes, et

- de la charge résultant de l’application de la norme IFRS 2 « Paiement fondé sur des actions ».

Perspectives

L’exercice 2023 initie la trajectoire de MEMSCAP dans son ambition exprimée par le plan 4C 2026. Le couple Aéronautique / Médical demeure le moteur principal tant en termes de croissance que de rentabilité alors que les communications optiques tout en restant un facteur de soutien à la profitabilité du Groupe, continuent d’afficher une importante volatilité du fait du contexte asiatique et des investissements qui y sont dédiés en fibre optique.

« La croissance et la rentabilité sur l’exercice 2023 confortent notre ambition initiale portée par le Plan 4C 2026. Pour nos activités aéronautiques, les équipes de MEMSCAP sont aujourd’hui concentrées à apporter des solutions industrielles et commerciales pour le marché du contrôle moteur et de gagner un nombre croissant de programmes innovants préparant l’après 2026. » déclare Jean Michel Karam, président-directeur général de MEMSCAP. « Dans le secteur du médical, nous sommes actuellement en train d’élargir l’utilisation de nos capteurs pour une variété d’applications. La rentabilité élevée de MEMSCAP, son bilan solide ainsi que notre expertise alliée à des barrières à l’entrée fortes, fruit d’années de développement, nous permettent désormais de sélectionner nos partenaires et nos marchés cibles et d’affiner ainsi un modèle pérenne à marge élevée ne subissant pas les érosions de prix. Indépendamment de la volatilité intrinsèque du marché des communications optiques, nos moteurs de croissance en Aéronautique et Médical soutiennent la trajectoire du plan 4C et son atterrissage en 2026. »

Visioconférence actionnaires et investisseurs : Jeudi 28 mars 2024 à 11 :00.

Nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire et adresser en amont vos questions grâce au lien suivant :

Inscription à la visioconférence

Résultats du 1er trimestre 2024 : 29 avril 2024

Assemblée générale annuelle : 31 mai 2024

À propos de MEMSCAP

MEMSCAP est fournisseur leader de solutions de capteurs de pression de haute précision et de forte stabilité, basées sur la technologie des MEMS, pour les marchés de l’aéronautique et du médical.

MEMSCAP fournit également des atténuateurs variables (VOA) pour le marché des communications optiques.

Pour plus d’informations, consultez le site : www.memscap.com

MEMSCAP : Cotée sur Euronext Paris (Euronext Paris - Libellé Memscap - Code ISIN : FR0010298620 - Code mnémonique : MEMS)

ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE

Exercice clos le 31 décembre 2023

31 décembre

2023

31 décembre

2022

€000 €000 Actifs Actifs non-courants Immobilisations corporelles.......................................................................... 937 901 Immobilisations incorporelles........................................................................ 6 682 6 888 Actifs au titre de droits d’utilisation............................................................... 5 354 4 764 Autres actifs financiers non-courants............................................................. 1 436 1 276 Actifs nets liés aux avantages au personnel.................................................... 1 6 Actifs d’impôt différé.................................................................................... 106 137 14 516 13 972 Actifs courants Stocks........................................................................................................... 4 054 2 578 Clients et autres débiteurs............................................................................ 2 714 2 494 Paiements d’avance...................................................................................... 197 222 Trésorerie et équivalents de trésorerie.......................................................... 4 801 4 180 11 766 9 474 Total actifs 26 282 23 446 Capitaux propres et passifs Capitaux propres Capital émis.................................................................................................. 1 869 1 869 Primes d’émission......................................................................................... 17 972 17 972 Actions propres............................................................................................. (134) (144) Réserves consolidées.................................................................................... 1 095 (242) Ecarts de conversion..................................................................................... (3 126) (3 868) 17 676 15 587 Passifs non-courants Obligations locatives..................................................................................... 4 646 4 479 Emprunts portant intérêt.............................................................................. 26 128 Passifs liés aux avantages au personnel......................................................... 80 69 4 752 4 676 Passifs courants Fournisseurs et autres créditeurs.................................................................. 2 780 2 487 Obligations locatives..................................................................................... 937 576 Emprunts portant intérêt.............................................................................. 102 101 Provisions..................................................................................................... 35 19 3 854 3 183 Total passifs 8 606 7 859 Total des capitaux propres et passifs 26 282 23 446

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

Exercice clos le 31 décembre 2023

2023 2022 Activités poursuivies €000 €000 Ventes de biens et services....................................................................... 14 073 9 336 Produits des activités ordinaires.............................................................. 14 073 9 336 Coût des ventes........................................................................................ (8 033) (5 659) Marge brute............................................................................................. 6 040 3 677 Autres produits........................................................................................ 142 402 Frais de recherche et développement....................................................... (1 548) (1 912) Frais commerciaux.................................................................................... (801) (675) Charges administratives............................................................................ (1 356) (1 256) Résultat opérationnel.............................................................................. 2 477 236 Charges financières.................................................................................. (380) (141) Produits financiers.................................................................................... 76 148 Résultat avant impôt............................................................................... 2 173 243 Produit / (charge) d’impôt sur le résultat.................................................. (33) (92) Résultat net après impôt des activités poursuivies................................... 2 140 151 Activités abandonnées Résultat des activités abandonnées, net d’impôt....................................... -- 897 Résultat net de l’ensemble consolidé....................................................... 2 140 1 048 Résultats par action : - de base pour le résultat net de l’ensemble consolidé attribuable aux porteurs de capitaux ordinaires de l’entité mère................................. € 0,286 € 0,140 - dilué pour le résultat net de l’ensemble consolidé attribuable aux porteurs de capitaux ordinaires de l’entité mère................................. € 0,278 € 0,140 - de base pour le résultat après impôt des activités poursuivies aux porteurs de capitaux ordinaires de l’entité mère................................. € 0,286 € 0,020 - dilué pour le résultat après impôt des activités poursuivies attribuable aux porteurs de capitaux ordinaires de l’entité mère........................... € 0,278 € 0,020

ETAT DU RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE

Exercice clos le 31 décembre 2023

2023 2022 €000 €000 Résultat net de l’ensemble consolidé.......................................................................... 2 140 1 048 Eléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat Ecarts actuariels liés aux avantages postérieurs à l’emploi............................................ (30) (25) Retraitements liés aux opérations de restructuration interne (1)................................... (1 195) -- Impôts sur les éléments qui ne seront pas reclassés en résultat.................................... -- -- Total des éléments qui ne seront pas reclassés en résultat......................................... (1 225) (25) Eléments susceptibles d’être reclassés ultérieurement en résultat Variation de juste valeur sur actifs financiers non-courants.......................................... 108 (135) Ecarts de change résultant des activités à l'étranger..................................................... 742 (1 089) Impôts sur les éléments susceptibles d’être reclassés en résultat................................. -- -- Total des éléments susceptibles d’être reclassés ultérieurement en résultat.............. 850 (1 224) Total des autres éléments du résultat global nets d’impôt.......................................... (375) (1 249) Résultat global consolidé............................................................................................ 1 765 (201)

(1) Le transfert des activités « Communications optiques » de la filiale américaine Memscap Inc. à sa société mère Memscap S.A., finalisé sur le seconde semestre 2023, s’apparente à une opération de restructuration exclusivement interne au Groupe dont les effets ont été éliminés en consolidation. En conséquence, cette opération n’engendre aucun impact sur le compte de résultat consolidé de l’exercice, sur les postes d’actifs et de dettes du bilan consolidé ainsi que sur le montant total des capitaux propres de l’exercice 2023.

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES

Exercice clos le 31 décembre 2023

(En milliers d’euros, sauf données par action) Nombre

Capital Primes Actions Réserves

Ecarts de Total capitaux d’actions émis d’émission propres consolidées conversion propres €000 €000 €000 €000 €000 €000 Solde au 1er janvier 2022.................................................................. 7 476 902 1 869 17 972 (144) (1 130) (2 779) 15 788 Résultat net de l’ensemble consolidé................................................ -- -- -- -- 1 048 -- 1 048 Autres éléments du résultat global nets d’impôts.............................. -- -- -- -- (160) (1 089) (1 249) Résultat global................................................................................. -- -- -- -- 888 (1 089) (201) Opérations sur titres auto-détenus................................................... -- -- -- -- -- -- -- Solde au 31 décembre 2022............................................................. 7 476 902 1 869 17 972 (144) (242) (3 868) 15 587 Solde au 1er janvier 2023.................................................................. 7 476 902 1 869 17 972 (144) (242) (3 868) 15 587 Résultat net de l’ensemble consolidé................................................ -- -- -- -- 2 140 -- 2 140 Autres éléments du résultat global nets d’impôts.............................. -- -- -- -- (1 117) 742 (375) Résultat global................................................................................. -- -- -- -- 1 023 742 1 765 Opérations sur titres auto-détenus................................................... -- -- -- 10 -- -- 10 Paiements en actions........................................................................ -- -- -- -- 314 -- 314 Solde au 31 décembre 2023............................................................. 7 476 902 1 869 17 972 (134) 1 095 (3 126) 17 676

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES

Exercice clos le 31 décembre 2023

2023 2022 €000 €000 Flux de trésorerie provenant des / (consommés par les) activités opérationnelles : Résultat net de l’ensemble consolidé......................................................................... 2 140 1 048 Résultat net des activités abandonnées..................................................................... -- 897 Résultat net des activités poursuivies........................................................................ 2 140 151 Ajustements pour : Amortissements et provisions............................................................................. 721 1 065 Annulation des plus et moins-values de cession d'actifs....................................... 17 35 Autres éléments non monétaires......................................................................... 410 120 Créances clients........................................................................................................ (328) (51) Stocks....................................................................................................................... (1 598) (577) Autres débiteurs....................................................................................................... 120 250 Dettes fournisseurs................................................................................................... (163) 341 Autres créditeurs...................................................................................................... 433 77 Variation nette de la trésorerie d’exploitation des activités poursuivies................... 1 752 1 411 Flux de trésorerie d’exploitation utilisés par les activités abandonnées...................... -- (1 311) Flux de trésorerie provenant des / (consommés par les) activités opérationnelles... 1 752 100 Flux de trésorerie provenant des / (consommés par les) activités d’investissement : Acquisition d’immobilisations.................................................................................... (346) (261) Revente / (achat) d’actifs financiers........................................................................... (145) (84) Variation nette de la trésorerie d’investissement des activités poursuivies.............. (491) (345) Flux de trésorerie d’investissement provenant des / (utilisés par les) activités abandonnées........... -- 1 694 Flux de trésorerie provenant des / (consommés par les) activités d’investissement. (491) 1 349 Flux de trésorerie provenant des / (consommés par les) activités de financement : Remboursement d’emprunts et assimilés.................................................................. (101) (120) Remboursement des obligations locatives................................................................. (502) (586) Revente / (achat) d’actions propres........................................................................... 10 -- Variation nette de la trésorerie de financement des activités poursuivies................ (593) (706) Flux de trésorerie de financement utilisés par les activités abandonnées................... -- -- Flux de trésorerie provenant des / (consommés par les) activités de financement... (593) (706) Impact des taux de change sur la trésorerie et équivalents de trésorerie.................... (47) (211) Augmentation / (diminution) nette de trésorerie et équivalents de trésorerie......... 621 532 Solde de la trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture.............................. 4 180 3 648 Solde de la trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture................................. 4 801 4 180

