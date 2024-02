MEMSCAP annonce qu'elle a reçu un nouveau projet d'innovation majeur du Conseil Norvégien de la Recherche. MEMSCAP continue de développer son avance technologique avec le programme STEGMA. STEGMA est un nouveau projet de recherche de 3 ans qui se déroule jusqu'en 2026 et qui vise le développement d'une plateforme technologique supérieure pour les piles de puces de capteurs de pression.

Le but ultime de ce projet est d'élargir le portefeuille de produits de MEMSCAP et les segments de marché visés en intégrant ces puces dans une grande variété de produits médicaux de MEMSCAP. Parmi les différentes applications visées, les respirateurs (pour les nouveau-nés ou les nourrissons) requièrent une grande précision et une plage de basse pression en raison du débit d'air limité. Une taille plus petite ouvre la voie à la prochaine génération de dispositifs implantables et améliore les solutions compétitives de MEMSCAP dans les segments de marché de la pression sanguine invasive et de la filtration.

MEMSCAP et SINTEF Digital MiNaLab, le principal institut de recherche norvégien sur les MEMS, poursuivent leur étroite collaboration pour développer des technologies innovantes de classe mondiale et pour commercialiser de nouveaux produits dans des segments de marché à forte valeur ajoutée. Dans le cadre de STEGMA, MEMSCAP et SINTEF s'appuieront sur les connaissances et les technologies développées avec succès pour l'industrie aérospatiale dans le cadre de programmes de recherche antérieurs, afin d'élargir le portefeuille de produits médicaux de MEMSCAP et ses capacités de fabrication. MEMSCAP a pour objectif d'offrir une nouvelle famille de capteurs de pression médicale de classe mondiale, composée de modules de capteurs relatifs, différentiels et absolus.

Dans le cadre d'une subvention de 11 millions de couronnes norvégiennes (environ 1 million d'euros) allouée à MEMSCAP, en plus de couvrir tous les coûts de R&D de SINTEF, les activités de recherche de STEGMA couvrent la conception de piles de puces de petite surface et de nouveaux processus pour des capteurs de pression différentielle de 100 mBar, 500 mBar et 1 Bar à haute performance, ainsi que des capteurs de pression absolue de 1 Bar. La vérification des résultats de la recherche porte sur la capacité de fabrication à faible coût des empilements de puces et sur les tests de performance pour les applications de capteurs médicaux haut de gamme.