Memscap est le leader de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de composants, de modules, de systèmes et de solutions basés sur des systèmes micro-électro-mécaniques (MEMS). Les MEMS associent la micro-électronique des semi-conducteurs et la technologie du micro-usinage réalisant ainsi des systèmes entiers sur une puce. Le groupe articule son activité autour de 3 coeurs de métiers : - produits standards : qui intègrent la conception et la fabrication de capteurs et de systèmes de mesures multifonctionnels destinés aux secteurs du médical, du biomédical, de l'industrie aéronautique et de la défense ; - produits sur mesure : qui comprennent la conception et la fabrication de composants MEMS, la concession de licences de propriété intellectuelle ainsi que les projets de coopération clients pour le développement et la production sur mesure ; - pôle dermo-cosmétique : qui intègre l'exploitation et la gestion des actifs du groupe relatifs aux secteurs de la dermatologie et de la cosmétologie, dont notamment la marque Ioma.