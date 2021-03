MEMSCAP : - RESULTATS ANNUELS 2020 24/03/2021 | 07:31 Envoyer par e-mail :

FORT DYNAMISME DES ACTIVITES MEDICALES

RÉSILIENCE DU GROUPE FACE AU CONTEXTE DE PANDÉMIE DE COVID-19

Chiffre d’affaires annuel de 11,1 millions d’euros

EBITDA annuel positif à +0,8 million d’euros

Résultat opérationnel à -0,3 million d’euros – Résultat net à -0,5 million d’euros

Liquidités disponibles de 4,2 millions d’euros au 31 décembre 2020 Regulatory News: MEMSCAP (NYSE Euronext : MEMS), le fournisseur de solutions innovantes basées sur la technologie des MEMS (systèmes micro-électro-mécaniques), annonce aujourd’hui ses résultats annuels pour l’exercice fiscal 2020 clos le 31 décembre 2020. Présentation du chiffre d’affaires consolidé En ligne avec les précédentes publications trimestrielles, le chiffre d’affaires audité du Groupe pour l’exercice 2020 s’établit à 11,1 millions d’euros (12,7 millions de dollars) contre 12,8 millions d’euros pour l’exercice 2019 (14,3 millions de dollars). Il est rappelé que les ventes réalisées en dollar américain représentent environ 66% du chiffre d’affaires du Groupe sur l’exercice 2020. La répartition du chiffre d’affaires consolidé par secteur d’activité sur l’exercice 2020 est la suivante : Secteurs / Chiffre d’affaires (En millions d’euros) Exercice 2020 % Exercice 2019 % Avionique 4,6 41% 6,8 53% Communications optiques / Optique adaptative 2,4 22% 3,5 27% Médical / Biomédical 3,5 32% 1,7 13% Autres 0,5 5% 0,8 7% Total 11,1 100% 12,8 100% (Les éventuels écarts apparents sur sommes sont dus aux arrondis.) Malgré l’impact de la pandémie de Covid-19 sur la branche avionique (-2,2 millions d’euros / -32,2% vs 2019), les ventes de la division Produits standards (Norvège – hors pôle dermo-cosmétique) présentent un recul limité de -4,2% vs 2019 grâce au fort développement du segment médical de la division dont les ventes, en progression de 1,8 million d’euros, ont plus que doublé sur l’exercice 2020. La dégradation du contexte économique, de même que l’indisponibilité d’un équipement industriel du site américain suite à un incident technique en fin d’exercice 2020, ont pesé sur les volumes d’activité de la division Produits sur mesure en repli de -1,2 million d’euros / -28,8% comparé à l’exercice 2019. * * * Zoom sur l’activité norvégienne La filiale norvégienne de MEMSCAP héberge la division Produits standards (hors pôle dermo-cosmétique) comprenant les activités avioniques et médicales du Groupe. Malgré l’impact de la pandémie de Covid-19 sur le chiffre d’affaires du segment avionique, la forte progression des activités médicales associée à des programmes de contrôle de coûts permettent une augmentation significative du bénéfice opérationnel sectoriel de la division qui s’établit à 1,6 million d’euros pour l’exercice 2020 contre un bénéfice opérationnel sectoriel de 0,9 million d’euros au titre de l’exercice 2019. Division Produits standards* (En millions d’euros) Exercice 2020 Exercice 2019 Var. mEUR / Var. % Chiffre d'affaires sectoriel (Produits standards*) 7,9 8,3 -0,3 / -4,2% Bénéfice opérationnel sectoriel (Produits standards*) 1,6 0,9 +0,7 / +73,9% (Les éventuels écarts apparents sur sommes sont dus aux arrondis.)

* Hors pôle dermo-cosmétique. * * * Présentation du compte de résultat consolidé Le compte de résultat consolidé sur l’exercice 2020 s’analyse comme suit : En millions d’euros Exercice 2020 Exercice 2019 Chiffre d'affaires 11,1 12,8 Produits standards* 8,0 8,5 Produits sur mesure 3,1 4,3 Coût des ventes (8,0) (8,7) Marge brute 3,1 4,1 % du chiffre d'affaires 28% 32% Charges opérationnelles** (3,4) (3,9) Résultat opérationnel (0,3) 0,1 Résultat financier (0,2) (0,0) Impôt (0,1) (0,1) Résultat net de l’ensemble consolidé (0,5) (0,0) (Données ayant fait l’objet d’un audit par les commissaires aux comptes du Groupe qui émettront ultérieurement leurs rapports. La publication des comptes annuels a été autorisée par le conseil d’administration du 23 mars 2021. Les éventuels écarts apparents sur sommes sont dus aux arrondis.)

* Incluant le pôle dermo-cosmétique.

** Charges nettes des subventions de recherche et développement. L’effet volume lié aux activités de la division Produits sur mesure ainsi qu’au repli des ventes afférentes au segment de marché avionique impacte le taux de marge brut du Groupe qui s’établit à 28,2% contre 31,8% au titre de l’exercice précédent. La marge brute consolidée s’établit ainsi à 3,1 millions d’euros contre 4,1 millions d’euros au titre de l’exercice 2019. Conséquence directe des programmes de contrôle de coûts spécifiques suite à la pandémie de Covid-19, l’ensemble des postes des charges opérationnelles présente une réduction significative. Les charges opérationnelles, nettes de subventions, s’établissent à 3,4 millions d’euros contre un montant de 3,9 millions d’euros pour l’exercice 2019. Net de subventions, le montant des frais de recherche et développement s’établit à 1,3 million d’euros au titre de l’exercice 2020 contre 1,6 million d’euros pour l’exercice précédent. Les frais de recherche et développement nets de subventions représentent ainsi 11,3% du chiffre d’affaires consolidé (2019 : 12,4%). Les frais commerciaux et administratifs diminuent respectivement de -14,1% et de -6,3%. L’effectif total équivalent temps plein du Groupe est passé de 65,3 personnes sur l’exercice 2019 à 63,7 personnes sur l’exercice 2020 soit une réduction de -2,4%. Sur l’exercice 2020, la perte opérationnelle s’établit à 0,3 million d’euros contre un bénéfice opérationnel de 0,1 million d’euros au titre de l’exercice 2019. Le résultat financier, soit une perte financière nette d’un montant de 0,2 million d’euros sur l’exercice 2020, contre une perte financière nette non-significative sur l’exercice 2019, intègre notamment une perte de change d’un montant de 0,1 million d’euros (2019 : Gain de change de 0,1 million d’euros). La charge d’impôt comptabilisée sur les exercices 2020 et 2019 correspond à la variation d’actif d’imposition différée. Cette charge est sans impact sur la trésorerie du Groupe. L’ensemble consolidé présente ainsi une perte nette de 0,5 million d’euros sur l’exercice 2020 contre une perte nette non-significative sur l’exercice 2019. * * * Evolution de la trésorerie et des capitaux propres du Groupe L’EBITDA au titre de l’exercice 2020 s’élève à 0,8 million d’euros contre 1,5 million d’euros pour l’exercice précèdent. Intégrant la réduction du besoin en fonds de roulement pour un montant de 0,7 million d’euros, les flux de trésorerie positifs provenant des activités opérationnelles s’établissent à 1,5 million d’euros contre une génération de trésorerie de 1,0 million d’euros au titre de l’exercice 2019. Au 31 décembre 2020, le Groupe affiche des liquidités disponibles d’un montant de 4,2 millions d’euros (31 décembre 2019 : 3,4 millions d’euros) intégrant la trésorerie active ainsi que les placements financiers comptabilisés en autres actifs financiers non-courants. En complément de ce montant, le Groupe dispose, au 31 décembre 2020, de lignes de crédit disponibles non utilisées d’un montant de 0,4 million d’euros. Au 31 décembre 2020, les capitaux propres du Groupe MEMSCAP s’élèvent à 15,6 millions d’euros (31 décembre 2019 : 16,7 millions d’euros). * * * Analyse et perspectives / Impacts de la pandémie de Covid-19 L’exercice 2020 est marqué par les impacts de la pandémie de Covid-19 ayant particulièrement affecté le secteur avionique, premier segment de marché du Groupe. Toutefois, la diversité de ses activités permet à MEMSCAP de faire face aux effets d’une crise sanitaire et économique majeure. La progression significative des activités médicales sur l’exercice 2020 confirme les impacts de cette stratégie de même que la capacité de résilience et d’adaptation du Groupe dans un contexte particulièrement dégradé. Le Groupe MEMSCAP s’attend à une poursuite de la tendance observée sur les activités médicale sur l’exercice 2021. Le Groupe entend ainsi poursuivre cette stratégie focalisée sur les segments à haute valeur ajoutée que sont les activités avionique, médical et communications optiques, adossées à sa propre propriété intellectuelle, ainsi que sur le développement d’une flexibilité accrue de ses capacités de production. * * * Résultats du 1er trimestre 2021 : 27 avril 2021 Assemblée générale annuelle : 28 mai 2021 A propos de MEMSCAP MEMSCAP est le leader des solutions innovantes fondées sur les systèmes micro-électro-mécaniques (MEMS). Ces solutions comprennent des composants, de la production, des éléments de propriété intellectuelle, et des services associés). Pour plus d’informations, consultez le site : www.memscap.com. MEMSCAP est cotée sur Euronext Paris ™ - Compartiment C - Code ISIN : FR0010298620 - MEMS. ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE Exercice clos le 31 décembre 2020 31 décembre

2020 31 décembre

2019 €000 €000 Actifs Actifs non-courants Immobilisations corporelles 1 693 1 757 Immobilisations incorporelles 7 305 7 804 Actifs au titre de droits d’utilisation 5 486 5 934 Autres actifs financiers non-courants 1 217 1 254 Actifs d’impôt différé 284 412 15 985 17 161 Actifs courants Stocks 2 604 3 111 Clients et autres débiteurs 2 558 2 938 Paiements d’avance 306 186 Autres actifs financiers courants 58 47 Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 952 2 204 8 478 8 486 Total actifs 24 463 25 647 Capitaux propres et passifs Capitaux propres Capital émis 1 869 1 867 Primes d’émission 18 783 18 775 Actions propres (133) (131) Réserves consolidées (1 752) (1 204) Ecarts de conversion (3 178) (2 601) 15 589 16 706 Passifs non-courants Obligations locatives 5 126 5 685 Emprunts portant intérêt 348 127 Passifs liés aux avantages au personnel 35 56 5 509 5 868 Passifs courants Fournisseurs et autres créditeurs 2 317 2 083 Obligations locatives 582 588 Emprunts portant intérêt 447 324 Provisions 19 78 3 365 3 073 Total passifs 8 874 8 941 Total des capitaux propres et passifs 24 463 25 647 COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE Exercice clos le 31 décembre 2020 2020 2019 €000 €000 Activités poursuivies Ventes de biens et services 11 121 12 779 Produits des activités ordinaires 11 121 12 779 Coût des ventes (7 989) (8 720) Marge brute 3 132 4 059 Autres produits 326 497 Frais de recherche et développement (1 586) (2 077) Frais commerciaux (658) (766) Charges administratives (1 482) (1 581) Résultat opérationnel (268) 132 Charges financières (212) (185) Produits financiers 35 157 Résultat avant impôt (445) 104 Produit / (charge) d’impôt sur le résultat (100) (136) Résultat net des activités ordinaires (545) (32) Résultat net de l’ensemble consolidé (545) (32) Résultats par action : - de base pour le résultat net de l’ensemble consolidé attribuable aux porteurs de capitaux ordinaires de l’entité mère € (0,073) € (0,004) - dilué pour le résultat net de l’ensemble consolidé attribuable aux porteurs de capitaux ordinaires de l’entité mère € (0,073) € (0,004) ETAT DU RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE Exercice clos le 31 décembre 2020 2020 2019 €000 €000 Résultat net de l’ensemble consolidé (545) (32) Eléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat Ecarts actuariels liés aux avantages postérieurs à l’emploi 2 (69) Impôts sur les éléments qui ne seront pas reclassés en résultat -- -- Total des éléments qui ne seront pas reclassés en résultat 2 (69) Eléments susceptibles d’être reclassés ultérieurement en résultat Variation de juste valeur sur actifs financiers non-courants (5) 95 Ecarts de change résultant des activités à l'étranger (577) 40 Impôts sur les éléments susceptibles d’être reclassés en résultat -- -- Total des éléments susceptibles d’être reclassés ultérieurement en résultat (582) 135 Total des autres éléments du résultat global nets d’impôt (580) 66 Résultat global consolidé (1 125) 34 TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES Exercice clos le 31 décembre 2020 (En milliers d’euros, sauf données par action) Nombre Capital Primes Actions Réserves Ecarts de Total capitaux d’actions émis d’émission propres consolidées conversion propres €000 €000 €000 €000 €000 €000 Solde au 1er janvier 2019 7 468 340 1 867 18 775 (130) (1 199) (2 641) 16 672 Résultat net de l’ensemble consolidé -- -- -- -- (32) -- (32) Autres éléments du résultat global nets d’impôts -- -- -- -- 26 40 66 Résultat global -- -- -- -- (6) 40 34 Opérations sur titres auto-détenus -- -- -- (1) -- -- (1) Paiements en actions -- -- -- -- 1 -- 1 Solde au 31 décembre 2019 7 468 340 1 867 18 775 (131) (1 204) (2 601) 16 706 Solde au 1er janvier 2020 7 468 340 1 867 18 775 (131) (1 204) (2 601) 16 706 Résultat net de l’ensemble consolidé -- -- -- -- (545) -- (545) Autres éléments du résultat global nets d’impôts -- -- -- -- (3) (577) (580) Résultat global -- -- -- -- (548) (577) (1 125) Augmentations de capital 8 562 2 8 -- -- -- 10 Opérations sur titres auto-détenus -- -- -- (2) -- -- (2) Solde au 31 décembre 2020 7 476 902 1 869 18 783 (133) (1 752) (3 178) 15 589 TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES Exercice clos le 31 décembre 2020 2020 2019 €000 €000 Flux de trésorerie provenant / (consommés) par les activités opérationnelles : Résultat net de l’ensemble consolidé (545) (32) Ajustements pour : Amortissements et provisions 1 166 1 247 Annulation des plus et moins-values de cession d'actifs 24 35 Autres éléments non monétaires 83 87 Créances clients 149 (49) Stocks 325 (274) Autres débiteurs (30) 16 Dettes fournisseurs 259 (72) Autres créditeurs 31 (6) Flux de trésorerie provenant / (consommés) par les activités opérationnelles 1 462 952 Flux de trésorerie provenant / (consommés) par les activités d’investissement : Acquisition d’immobilisations (497) (388) Revente / (achat) d’actifs financiers (2) 118 Flux de trésorerie provenant / (consommés) par des activités d’investissement (499) (270) Flux de trésorerie provenant / (consommés) par les activités de financement : Financement par emprunts et assimilés 734 -- Remboursement d'emprunts et assimilés (183) (108) Remboursement des obligations locatives (563) (573) Revente / (achat) d’actions propres (2) (2) Produits nets perçus sur les augmentations de capital et exercices de bons et options 10 -- Flux de trésorerie provenant / (consommés) par les activités de financement (4) (683) Impact des taux de change sur la trésorerie et équivalents de trésorerie (21) (53) Augmentation / (diminution) nette de trésorerie et équivalents de trésorerie 938 (54) Solde de la trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture 1 990 2 044 Solde de la trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 2 928 1 990 Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210323006041/fr/

