Memscap : le titre grimpe, Euroland initie à l'achat

L'action Memscap s'inscrit en forte hausse mercredi à la Bourse de Paris, portée par une note d'Euroland, qui souligne l'offre 'large et innovante' déployée par le spécialiste des systèmes-électro-mécaniques (MEMS).



Vers 12h30, le titre grimpe de 8,5%, signant l'une des plus fortes hausses du marché parisien.



Dans une note diffusée dans la matinée, Euroland estime que le leader français des MEMS dispose d'un outil industriel 'de premier plan' et de capacités de production 'conséquentes', qui devraient lui permettre de mener à bien son plan stratégique.



La société de Bourse dit ainsi attendre un chiffre d'affaires en croissance annuelle moyenne de 26,2% pour la période allant de 2022 à 2025.



'Au cours actuel, Memscap se paie 4,7x le ROC 2023e vs 10,5x en moyenne pour ses comparables', ajoute Euroland.



'Une telle décote n'est pas justifiée pour cet acteur qui devrait conjuguer croissance organique soutenue et rentabilité élevée', poursuit la société parisienne.



Dans ce contexte, Euroland initie la couverture du titre à 'achat' avec un objectif de cours de 4,15 euros.



