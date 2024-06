Memscap est le leader de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de composants, de modules, de systèmes et de solutions basés sur des systèmes micro-électro-mécaniques (MEMS). Les MEMS associent la micro-électronique des semi-conducteurs et la technologie du micro-usinage réalisant ainsi des systèmes entiers sur une puce. Le CA (hors activités cédées) par secteur d'activité se répartit comme suit : - avionique et médical (88%) : conception et fabrication de capteurs et de systèmes de mesures multifonctionnels destinés aux secteurs de l'aéronautique et du médical ; - communications optiques (11,1%) : conception et commercialisation selon une organisation fabless d'atténuateurs optiques variables (VOA) destinés aux marchés des communications ; - dermo-cosmétique (0,9%) : exploitation la gestion des actifs du groupe relatifs aux secteurs de la dermatologie et de la cosmétologie, dont notamment la marque Ioma. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (52,9%), Etats-Unis (38,5%), Asie (7,8%) et autres (0,8%).