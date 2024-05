Mene Inc. est une entreprise canadienne qui fabrique des bijoux en or 24 carats et en platine vendus au poids en grammes. La société conçoit, fabrique et commercialise des bijoux en or 24 carats et en platine sous la marque Mene. La société vend ses bijoux au poids en grammes directement au consommateur par le biais d'une expérience d'achat en ligne. Ses bijoux sont fabriqués à partir d'or et de platine provenant de mines d'or du Nevada (États-Unis) et de l'Ontario (Canada). Son or porte la très convoitée certification d'approvisionnement responsable du London Bullion Market. La société propose des bracelets, des chaînes, des boucles d'oreilles, des médaillons, des pendentifs, des bagues, des touches personnelles et des objets précieux. Elle a vendu des bijoux à des clients dans 50 États des États-Unis, 10 provinces canadiennes et environ 60 pays, le tout sans un seul magasin physique.

Secteur Habillement et accessoires