Menhaden Resource Efficiency PLC est un fonds d'investissement basé au Royaume-Uni. L'objectif d'investissement de la société est de générer des rendements à long terme pour les actionnaires, principalement sous la forme d'une croissance du capital, en investissant dans des entreprises et des opportunités qui sont manifestement en train de fournir ou de bénéficier de manière significative de l'utilisation efficace de l'énergie et des ressources, indépendamment de leur taille, de leur emplacement ou de leur stade de développement. Son objectif d'investissement est poursuivi par la construction d'un portefeuille fondé sur des convictions et composé principalement de participations directes cotées et non cotées dans différentes catégories d'actifs et zones géographiques. La société investit, directement ou par l'intermédiaire de fonds externes, dans un portefeuille composé principalement d'une combinaison d'actions cotées et d'investissements en private equity. Son gestionnaire de fonds d'investissement alternatif (AIFM) est Frostrow Capital LLP. Son gestionnaire de portefeuille est Menhaden Capdal Management LLP.