Menon Bearings Limited est une société basée en Inde, qui se consacre à la fabrication de composants automobiles. Les produits de la société comprennent des coussinets de moteur bimétalliques, des douilles et des rondelles de butée pour les moteurs d'automobiles légères et lourdes, les moteurs de deux roues ainsi que les compresseurs de réfrigérateurs, de climatiseurs, etc. Ses produits de paliers comprennent des paliers pour bielles, des paliers pour vilebrequins, des paliers à bride et des paliers trimétalliques. La société propose des douilles tronquées pour bielles, des douilles à billes indentées, des douilles pour bielles, des arbres à cames, des arbres à bascule et des culbuteurs. Ses rondelles de butée comprennent des rondelles avec des contours de face de butée et des rondelles de butée de type annulaire. Ses produits en aluminium comprennent des composants de moteur, des couvercles de boîte de vitesses, des ensembles d'embrayage, des culasses pour moteurs d'automobiles, des pièces de rupture, des pièces de moteur, des outils portatifs, des pièces de pompe à carburant et plus encore.