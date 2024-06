Mentor Capital, Inc. est une société publique du secteur de l'énergie. La société cible les secteurs énergétiques classiques du pétrole et du gaz, du charbon, de l'uranium et leurs activités connexes, avec des flux de trésorerie déjà établis, notamment par le biais de paiements de redevances. Son secteur énergétique classique comprend la juste valeur des investissements en titres dans le pétrole et le gaz par le biais des actions Exxon Mobil Corp. (XOM), Occidental Petroleum Corp. (OXY) et Chevron Corp. (CVX), dans l'uranium par le biais des actions Cameco Corp. (CCJ) et dans le charbon par le biais des actions Arch Resources, Inc. (ARCH). Elle maintient une orientation diversifiée et opportuniste en matière d'acquisitions. Elle investit également dans des acquisitions et des financements plus importants avant l'introduction en bourse. Ses filiales comprennent Mentor IP, LLC (MCIP), Mentor Partner I, LLC, (Partner I), Mentor Partner II, LLC (Partner II) et TWG, LLC (TWG).

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds