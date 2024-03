Merafe Resources Limited est spécialisé dans l'exploration et l'exploitation minières. Le CA par activité se répartit comme suit : - production et vente de ferrochrome (87,1%) : à destination de l'industrie sidérurgique. Le CA par zone géographique se ventile entre Afrique et Moyen Orient (2,9%), Asie (70,7%), Europe (19,3%) et Amérique (7%) ; - production et vente de minerai de chrome (12,8%). Le CA par zone géographique se ventile entre Afrique du Sud (6,6%) et Asie-Australie-Mexique-Europe (93,4%) ; - autres (0,1%). A fin 2021, le groupe exploite 11 mines implantées en Afrique du Sud.

Secteur Acier