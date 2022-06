MercadoLibre, Inc. : Opinion positive de Citigroup

Données financières USD EUR CA 2022 10 387 M - 9 673 M Résultat net 2022 345 M - 322 M Tréso. nette 2022 960 M - 895 M PER 2022 125x Rendement 2022 - Capitalisation 41 543 M 41 543 M 38 689 M VE / CA 2022 3,91x VE / CA 2023 2,95x Nbr Employés 29 957 Flottant 91,9% Graphique MERCADOLIBRE, INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique MERCADOLIBRE, INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 24 Dernier Cours de Clôture 824,62 $ Objectif de cours Moyen 1 453,04 $ Ecart / Objectif Moyen 76,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Marcos Eduardo Galperin Chairman, President & Chief Executive Officer Pedro Dornelles Arnt Chief Financial Officer & Executive Vice President Daniel Rabinovich Chief Operating Officer & Executive Vice President Emiliano Calemzuk Lead Independent Director Mario Eduardo Vázquez Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) MERCADOLIBRE, INC. -38.84% 41 543 ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 0.70% 319 984 MEITUAN INC. -7.63% 164 068 PINDUODUO INC. 11.41% 82 122 SHOPIFY INC. -71.58% 49 381 EBAY INC. -28.56% 26 693