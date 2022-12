MercadoLibre est en pourparlers avec WhatsApp sur les paiements de messagerie d'entreprise -CFO

Le propriétaire de Facebook, Meta, a déclaré le mois dernier qu'il allait lancer un outil de paiement dans la plus grande économie d'Amérique latine, permettant aux utilisateurs de WhatsApp d'envoyer des messages et d'acheter à une entreprise directement dans le chat.

"Nous sommes en phase de test en tant que l'un des partenaires qui traitent les paiements au Brésil", a déclaré Pedro Arnt dans une interview à Reuters.

L'outil de paiement au Brésil permettrait aux utilisateurs de WhatsApp de trouver le compte d'une entreprise grâce à un service d'annuaire et d'effectuer des transactions in-app avec des cartes de crédit ou de débit.

"Cela pourrait être une opportunité pour nous d'exploiter efficacement WhatsApp pour générer plus de ventes et de meilleurs contacts avec les clients", a ajouté Arnt.

Il n'a pas précisé le degré d'avancement de la phase de test ni indiqué la génération de revenus potentiels pour sa branche financière Mercado Pago.

Cependant, le Brésil est l'un des plus grands marchés de WhatsApp, avec l'Inde et l'Indonésie.

Mercado Pago faisait partie de plusieurs entreprises nommées par WhatsApp le mois dernier comme ayant l'intégration technique nécessaire, "dont beaucoup" participaient également aux tests de production.

MercadoLibre a affiché le mois dernier un bénéfice meilleur que prévu pour le troisième trimestre sur un revenu net record de 2,7 milliards de dollars, avec 88 millions d'utilisateurs actifs uniques dans 18 pays.

"Nous avons une relation très forte avec nos consommateurs parce que nous pouvons résoudre à la fois leurs besoins financiers et leurs besoins commerciaux. Cela nous place dans une position très forte", a déclaré M. Arnt.

INVESTISSEMENTS EN CRYPTO

Le directeur financier a déclaré que l'entreprise s'accrochera à ses cryptomonnaies malgré la déroute du marché à la suite de l'effondrement de la bourse FTX, ce qui lui permet de proposer encore aux utilisateurs de Mercado Pago dans certains pays la possibilité d'acheter, de détenir et de vendre des cryptomonnaies au sein de portefeuilles numériques.

L'investissement en cryptomonnaies de la société, qui s'élevait à 30 millions de dollars entre le deuxième et le quatrième trimestre de 2021, vaut désormais 11 millions de dollars, a déclaré M. Arnt.

"Le timing du marché était mauvais, mais cela avait beaucoup à voir avec l'apprentissage du stockage, de l'achat et de la vente de crypto", a-t-il déclaré. "Plus d'achats et nous ne vendons pas non plus, nous sommes toujours détenteurs de ces actifs".

Alors que l'entreprise étend son réseau logistique régional par le biais de Mercado Envios, Arnt a déclaré que sa flotte contenait désormais plus de 1 000 véhicules électriques, car elle stimule les expéditions le jour même et le lendemain.

La plus grande entreprise technologique d'Amérique latine en termes de capitalisation boursière est actuellement en pourparlers avec des startups telles que Xos Trucks, basée aux États-Unis, pour travailler sur les spécifications de conception des véhicules.

"Nous voyons cela arriver en 2024", a-t-il ajouté.

MercadoLibre souhaite continuer à investir dans la technologie pour fournir aux annonceurs de détail un meilleur aperçu du comportement des consommateurs après que l'activité Ads a atteint une pénétration de 1,3 % sur le volume brut de marchandises. "Cette activité devrait être en mesure de croître plusieurs fois au cours des prochaines années", a déclaré M. Arnt.