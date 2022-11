Alors que le yen s'effondre, les Japonais amateurs de gadgets se tournent vers les iPhones d'occasion.

Données financières JPY USD EUR CA 2023 161 Mrd 1 099 M 1 099 M Résultat net 2023 -2 083 M -14,2 M -14,2 M Tréso. nette 2023 41 200 M 281 M 281 M PER 2023 -238x Rendement 2023 - Capitalisation 442 Mrd 3 015 M 3 016 M VE / CA 2023 2,49x VE / CA 2024 1,78x Nbr Employés 2 209 Flottant 64,9% Graphique MERCARI, INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique MERCARI, INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 11 Dernier Cours de Clôture 2 746,00 JPY Objectif de cours Moyen 3 160,91 JPY Ecart / Objectif Moyen 15,1% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Shintaro Yamada Co-President, Co-CEO & Representative Director Jeff LeBeau Co-Chief Executive Officer Fumiaki Koizumi Chairman & Co-President Sayaka Eda Chief Financial Officer Keisuke Sogawa Chief Information Security Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) MERCARI, INC. -53.14% 2 998 ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED -41.23% 184 824 MEITUAN INC. -32.12% 117 866 PINDUODUO INC. 6.16% 78 253 MERCADOLIBRE, INC. -30.39% 47 205 SHOPIFY INC. -76.66% 40 898