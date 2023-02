Mercedes-Benz : Berenberg relève son objectif de cours

Berenberg a relevé lundi son objectif de cours sur Mercedes-Benz Group, qu'il porte de 80 à 88 euros tout en maintenant sa recommandation d'achat sur le titre.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier estime que la stratégie de 'premiumisation' mise en place par le constructeur automobile allemand n'est pas suffisamment récompensée par le marché.



Après les résultats de quatrième trimestre 'solides' récemment publiés par le groupe de Stuttgart, Berenberg dit avoir revu à la hausse ses estimations de résultats pour 2023, saluant la capacité de l'entreprise à plus que compenser la montée de ses coûts par l'augmentation de son chiffre d'affaires.



'Nous pensons qu'une marge opérationnelle (Ebit) autour de 15% pendant la toute la durée d'une éventuelle période de récession permettrait une revalorisation du titre sur l'exercice 2023', rappelant que Mercedes-Benz demeure sa 'valeur préférée' (top pick) au sein des constructeurs automobiles.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.