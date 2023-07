MERCEDES-BENZ : Stifel confirme son conseil sur le titre

Aujourd'hui à 17:08 Partager

Stifel maintient sa note d'achat sur le titre Mercedes-Benz avec un objectif de cours inchangé de 86 euros.



Alors que le constructeur publiera ses résultats du deuxième trimestre le 27 juillet, l'analyste anticipe des résultats 'neutres, à légèrement négatifs'.



Stifel table ainsi sur un recul de la marge ajustée de 14,8 à 13,2% chez Mercedes Cars, pointant notamment des coûts de lancement plus élevés ainsi qu'une baisse des prix dans l'occasion et chez les concessionnaires chinois. Toujours pour Mercedes Cars, Stifel anticipe un FCF solide de 2,9 milliards d'euros et un EBIT ajusté de 3,7 MdsE.



Pour le segments Vans, Stifel table sur une hausse des ventes unitaires par rapport au 1er trimestre. Le marge d'EBIT devrait ressortir à 15,4%, proche de son niveau record de 15,6% du 1er trimestre, avance le broker.



'Au niveau du groupe, notre prévision d'EBIT est inférieure d'environ 8% au consensus, tandis que notre prévision FCF est supérieure de 26% au consensus', souligne le bureau d'analyses.





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.