Mercedes-Benz : Stifel relève son objectif de cours

Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur Mercedes-Benz avec un objectif de cours relevé de 84 à 86 euros, estimant que la vision optimiste du groupe automobile allemand pour 2023 'se fonde sur des bases solides'.



'L'électrification permet à Mercedes de vendre de grandes voitures à moteur à combustion interne avec des marges riches', estime ainsi le broker, qui pointe aussi que 'les actionnaires peuvent attendre un retour de cash de l'ordre de 10% au total'.



'Mercedes est le seul constructeur européen sans implication d'un gouvernement ou détention familiale de long terme. En théorie, Mercedes est donc la seule cible d'un rachat, ce qui le rend agile et plus déterminé à créer de la valeur pour les actionnaires', ajoute Stifel.



