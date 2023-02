RBC revoit à la hausse l'objectif de Mercedes-Benz à 90 euros - 'Surperformance'.

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - La banque canadienne RBC a relevé l'objectif de cours de Mercedes-Benz de 84 à 90 euros après les résultats et a maintenu sa recommandation à "surperformance". Le groupe automobile n'est pas à la chasse aux volumes de ventes, mais cherche plutôt à maintenir un niveau de marge élevé, a écrit l'analyste Tom Narayan dans une étude publiée lundi. Le rendement du capital investi a agréablement surpris les investisseurs et la vente directe aux consommateurs est en plein essor en Europe, a-t-il ajouté. L'expert a relevé ses prévisions de bénéfices pour 2023./edh/la

