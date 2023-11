SINDELFINGEN (dpa-AFX) - Six mois après les tirs mortels sur deux personnes dans l'atelier de production de l'usine Mercedes de Sindelfingen, près de Stuttgart, le tireur présumé doit répondre à partir de jeudi (9h00) de meurtre devant le tribunal. En mai, l'homme avait abattu deux compatriotes turcs pendant l'équipe du matin. Les proches et les collègues des deux victimes attendent également des réponses du procès devant le tribunal régional de Stuttgart. Car le motif des coups de feu tirés par l'homme alors âgé de 53 ans n'est jusqu'à présent pas du tout clair. Après les faits, les enquêteurs n'avaient pas exclu une querelle politique.

L'auteur présumé et les victimes étaient employés par la même entreprise de logistique sur le site de l'usine. Selon le parquet, l'homme a "délibérément" et "sournoisement tué à bout portant ses deux supérieurs hiérarchiques, âgés de 44 et 45 ans, en utilisant une arme à feu". Un jugement est attendu au plus tôt dans deux mois./mov/DP/ngu