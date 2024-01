STUTTGART (dpa-AFX) - Après les records des années Corona, l'activité du secteur du caravaning s'est stabilisée à un niveau élevé l'an dernier. En Allemagne, plus de 90 000 caravanes et camping-cars ont été immatriculés en 2023, a annoncé lundi la Caravaning Industrie Verband (CIVD) lors du salon du voyage CMT de Stuttgart. Cela représente une baisse de 0,7 pour cent par rapport à l'année précédente. Ce recul est dû à la baisse de la demande de caravanes. En revanche, les nouvelles immatriculations de camping-cars avaient augmenté en 2023.

Le président du CIVD, Bernd Loher, a déclaré lundi : "2023 a été une bonne année, nous nous sommes consolidés à un niveau élevé. Nous sommes prudemment optimistes pour 2024". Les carnets de commande des entreprises restent bien remplis. La récente baisse du taux d'inflation est également encourageante et montre que le pouvoir d'achat des consommateurs continue de se stabiliser.

"L'intérêt pour le caravaning est intact. Je pense qu'on peut l'attester", a déclaré Loher. Mais les conditions générales ne seront certainement pas plus simples en 2024. Par exemple : "Nous pensions être à moitié débarrassés de la problématique des chaînes d'approvisionnement", a-t-il déclaré. Mais les attaques contre les porte-conteneurs en mer Rouge nous ont fait changer d'avis. Ces derniers temps, les constructeurs ont dû faire face à des problèmes de livraison de châssis.

Association : augmentation de la production et du chiffre d'affaires

Selon les données du CIVD, la production des constructeurs allemands a augmenté de 3,3 % en 2023. Sur les quelque 133 600 véhicules produits, près de 52 000 ont été exportés. Le secteur a donc réalisé un chiffre d'affaires de 15,3 milliards d'euros en 2023, soit une hausse de 8,8 pour cent. Cette croissance est également due à des effets de prix, a déclaré Loher.

Selon les données de l'association, l'Allemagne est le principal producteur et exportateur de véhicules dits de loisirs en Europe. Poussé par la pandémie de Corona et la tendance au voyage individuel, le secteur du caravaning avait connu un boom ces dernières années. En 2020 et 2021, le nombre de nouvelles immatriculations avait à chaque fois dépassé la barre des 100 000. La normalisation s'est ensuite amorcée.

Le CMT (Caravaning - Motor - Touristik) est, selon ses propres dires, le plus grand salon public du monde pour le tourisme et les loisirs et se tient jusqu'au 21 janvier. Environ 1600 exposants sont présents sur le site dans dix halls. L'année dernière, le parc des expositions de Stuttgart a accueilli quelque 265 000 visiteurs /jwe/DP/mis.