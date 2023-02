Chercheurs sur le débat Mercedes : mettre fin aux règles simplifiées du chômage partiel

STUTTGART (dpa-AFX) - Dans le débat sur le chômage partiel chez le constructeur automobile Mercedes, Enzo Weber, chercheur sur le marché du travail, plaide pour la fin de l'accès simplifié à cet instrument. "Les règles spéciales pour le chômage partiel courent encore jusqu'au milieu de l'année. Et si, contre toute attente, la crise énergétique n'intervient pas à nouveau, cela suffira", a déclaré à l'agence de presse allemande ce chercheur à l'Institut de recherche sur le marché du travail et les professions (IAB). En cas de crise profonde, lorsque les défaillances sont importantes, de telles règles spéciales sont efficaces. "En dehors de telles périodes, il ne faut pas y toucher".

Weber fait référence à la simplification de l'accès au chômage partiel en raison de la crise des prix de l'énergie, prolongée jusqu'à fin juin par le ministère fédéral du Travail. Dans ce cadre, la proportion de salariés concernés par un arrêt de travail a été abaissée d'un tiers à dix pour cent. Le député FDP Carl-Julius Cronenberg a fait des commentaires similaires à ceux de Weber dans le FAZ. Une porte-parole du ministère n'a pas souhaité commenter cette proposition.

Mercedes a récemment annoncé qu'elle allait mettre au chômage partiel plusieurs centaines de salariés de son usine de Brême et de son usine mère d'Untertürkheim en raison de difficultés de livraison. Peu avant, Stuttgart avait annoncé un résultat consolidé de 14,8 milliards d'euros pour 2022. Cette constellation avait également fait l'objet de critiques.

Ce cas est "un peu étrange", a également déclaré Weber. Les exigences en matière d'indemnisation du chômage partiel ne sont pas liées à la situation bénéficiaire. Même pendant Corona, l'aide a été versée à des entreprises rentables. Il faut faire preuve de discernement. Les difficultés de livraison sont en train de se résorber. "Ce ne sera pas un cas typique". Il ne vaut donc pas la peine de "piocher dans la caisse de la réglementation". L'indemnité de chômage partiel n'est pas non plus de l'argent des impôts, mais de l'argent des cotisations de l'entreprise et des salariés concernés, et donc un droit dans l'assurance chômage./dhu/DP/he