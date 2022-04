Daimler : Mercedes confirme sa transition vers l'électrique

Daimler fait savoir que lors de sa première conférence numérique ESG (Environnement, Social et Gouvernance) destinée aux investisseurs et analystes, Mercedes-Benz a annoncé des mesures visant à réduire les émissions de CO2 et à créer de la valeur durable pour toutes les parties prenantes.



Mercedes-Benz a ainsi confirmé son engagement à accélérer la transition vers les voitures électriques. ' Le désir de mobilité individuelle ne cesse de croître. Notre mission est de répondre à ce besoin de manière durable. Mercedes-Benz a une feuille de route claire pour devenir neutre en carbone. D'ici 2030, nous voulons atteindre la moitié du chemin' a annoncé Ola Källenius, président du conseil d'administration de Mercedes-Benz Group AG.



Pour atteindre cet objectif, le constructeur mise sur l'électrification de la flotte de véhicules, la recharge à l'énergie verte, l'amélioration de la technologie des batteries ou encore une plus large utilisation de matériaux recyclés et d'énergies renouvelables dans la production.



Mercedes-Benz prévoit notamment de couvrir plus de 70 % de ses besoins énergétiques grâce aux énergies renouvelables d'ici 2030 en déployant l'énergie solaire et éolienne sur ses propres sites ainsi que par le biais de nouveaux accords d'achat d'électricité.



