Daimler : deux modèles EQE disponibles à la commande

Daimler annonce ce matin que les modèles Mercedes-Benz EQE 350+ et Mercedes‑AMG EQE 43 4MATIC sont désormais ouverts à la commande et qu'ils seront disponibles chez les revendeurs à compter de la fin du mois d'avril.



Le constructeur indique que l'EQE offre 'toutes les fonctions essentielles de l'EQS dans un format légèrement plus compact'. Les deux versions proposées, la 350+ et la 43 4MATIC développent respectivement 215 kW et 350 kW de puissance.



Avec leurs matériaux de 'haute qualité' et leur éclairage de l'habitacle, ces deux versions de l'EQE proposent 'une ambiance de salon futuriste', assure le constructeur.



Daimler précise que l'EQE 350+ est proposée, en option, avec un essieu arrière mobile destiné à favoriser l'agilité et la maniabilité du véhicule. L'angle de braquage des roues arrière peut ainsi atteindre 4,5° ou 10° selon la version choisie par le client.



L'essieu arrière mobile est proposé en série sur l'EQE 43 4MATIC avec un angle de 3,6°.



